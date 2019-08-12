Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 25,19 гривен за доллар, курс в покупке - 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 28,13 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 28,1087 - 28,1397 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1600 25,1900

EUR/UAH 28,1087 28,1397

RUB/UAH 0,3841 0,3847

Напомним, 9 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1700 - 25,2100 грн/доллар, евро 28,1702 - 28,2125 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,09 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 2509,0813 гривен за 100 долларов (-22,5748 гривен).