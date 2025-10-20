ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс долара зростає другий день поспіль

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 15:44
UA EN RU
Курс долара зростає другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
Курс долара зростає другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).
Курс долара зростає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Курс долара зростає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.

Прогноз курсу

Як заявила Ганна Золотько з Unex Bank, курс долара цього тижня залишатиметься відносно стабільним без різких стрибків.

Основні ризики для гривні залишаються зовнішніми, зокрема зростання імпорту енергоносіїв і темпи надходження міжнародної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів