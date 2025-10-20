Курс долара зростає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.