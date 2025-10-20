Долар наприкінці жовтня: чого очікувати від курсу

Курс долара цього тижня залишатиметься відносно стабільним без різких стрибків. Основні ризики для гривні залишаються зовнішніми, зокрема зростання імпорту енергоносіїв і темпи надходження міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

Зовнішні ризики тиснуть на гривню

За словами аналітика, головними факторами, що можуть вплинути на валютний ринок, залишаються постачання енергоресурсів і платіжний баланс.

"Проблеми з постачанням енергоносіїв або різкий ріст імпорту газу й палива можуть швидко підвищити попит на долар. Також важливими є надходження міжнародної допомоги - великі суми надходжень пом’якшують тиск на валюту", - зазначила Золотько.

Вона додала, що перегляд облікової ставки НБУ 23 жовтня також може вплинути на курс, але очікуваний ефект буде обмеженим.

"Його вплив залежатиме від конкретного рішення, але, вірогідно, буде незначним", - пояснила банкір.

Курс гривні минулого тижня

Минулого тижня офіційний курс долара змінювався помірно, без різких стрибків.

"Короткочасне підвищення 15-16 жовтня було тимчасовим і частково відкотилося вже в п’ятницю. Найвищий офіційний курс був на рівні 41,7607 грн/долар - у четвер, а найнижчий - 41,6027 грн/долар - у понеділок", - зазначила експертка.

На початок поточного тижня офіційний курс становить 41,73 грн/долар.

Банківські курси залишаються стабільними

У касах банків курси коливалися в дуже вузькому діапазоні.

"Протягом тижня мінімальні та максимальні значення змінювалися лише на копійки, а різниця між курсом купівлі й продажу залишалася стабільною", - сказала Золотько.

Середнє значення купівлі долара становило 41,35 грн, а продажу - 41,90 грн. На міжбанку також спостерігалися короткочасні коливання та незначна тенденція до ослаблення гривні.

Інтервенції НБУ знизилися

За даними Unex Bank, чисті інтервенції НБУ минулого тижня становили 602,65 млн доларів. Це середній помірний рівень підтримки ринку, дещо нижчий за показник попереднього тижня.

"Це свідчить, що попит на валюту залишався помітним, але інтенсивність підтримки знизилася. Тож ринок цього тижня був помірно спокійним, без сильних потрясінь, які б вимагали термінових дій", - підсумувала аналітик.