Курс доллара растет второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.
Прогноз курса
Как заявила Анна Золотько из Unex Bank, курс доллара на этой неделе будет оставаться относительно стабильным без резких скачков.
Основные риски для гривны остаются внешними, в частности рост импорта энергоносителей и темпы поступления международной помощи.