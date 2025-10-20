ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс доллара растет второй день подряд

Украина, Понедельник 20 октября 2025 15:44
UA EN RU
Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).
Курс доллара растет второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара растет второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.

Прогноз курса

Как заявила Анна Золотько из Unex Bank, курс доллара на этой неделе будет оставаться относительно стабильным без резких скачков.

Основные риски для гривны остаются внешними, в частности рост импорта энергоносителей и темпы поступления международной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов