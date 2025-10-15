ua en ru
Курс долара в обмінниках зріс до 42 гривень

Україна, Середа 15 жовтня 2025 10:00
Курс долара в обмінниках зріс до 42 гривень Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 жовтня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 42,0 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 гривень, євро по 47,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з початку серпня.

Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (+0,1412 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.

Офіційний курс євро становитиме 48,2354 гривень за 1 євро (+0,1007 грн).

Прогноз курсу

МВФ поліпшив прогноз щодо курсу долара до гривні на 2025 рік. Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар).

Згідно з розрахунками МВФ, долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

