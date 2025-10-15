ua en ru
Курс доллара в обменниках вырос до 42 гривен

Украина, Среда 15 октября 2025 10:00
Курс доллара в обменниках вырос до 42 гривен Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 42,0 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).

Прогноз курса

МВФ улучшил прогноз по курсу доллара к гривне на 2025 год. Фонд ожидает, что средний курс составит 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар).

Согласно расчетам МВФ, доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

