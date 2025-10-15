Курс доллара в обменниках вырос до 42 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 42,0 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).