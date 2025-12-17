Курс долара і євро в обмінниках зріс на 4-5 копійок

Станом на ранок 17 грудня середній курс продажу долара збільшився на 5 копійок порівняно з 16 грудня і становить 42,52 гривні, курс євро зріс на 4 копійки - до 50,00 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (+0,06 гривні), євро - по 49,34 гривні (+0,02 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 16 грудня курс долара перебував на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 22 копійки вище за закриття торгової сесії 15 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,89-49,92 гривень, що на 40-41 копійок вище за курс 15 грудня.