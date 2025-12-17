Курс доллара и евро в обменниках вырос на 4-5 копеек

По состоянию на утро 17 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 5 копеек по сравнению с 16 декабря и составляет 42,52 гривны, курс евро вырос на 4 копейки – до 50,00 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (+0,06 гривны), евро – по 49,34 гривны (+0,02 гривны).

На межбанке в результате торгов 16 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 22 копейки выше закрытия торговой сессии 15 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,89-49,92 гривен, что на 40-41 копеек выше курса 15 декабря.