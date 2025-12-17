Курс долара і євро в обмінниках зріс на 4-5 копійок
Курс долара в обмінних пунктах України 17 грудня зріс на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро піднявся на 4 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 17 грудня середній курс продажу долара збільшився на 5 копійок порівняно з 16 грудня і становить 42,52 гривні, курс євро зріс на 4 копійки - до 50,00 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (+0,06 гривні), євро - по 49,34 гривні (+0,02 гривні).
На міжбанку внаслідок торгів 16 грудня курс долара перебував на рівні 42,28 - 42,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 22 копійки вище за закриття торгової сесії 15 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,89-49,92 гривень, що на 40-41 копійок вище за курс 15 грудня.
Прогноз курсу до кінця року
У другій половині грудня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,8-42,8 гривень. Такий прогноз дав директор з продажу "Банку Авангард" Юрій Крохмаль.
Він також вважає, що офіційний курс євро коливатиметься в межах 48,5-50,5 гривень. Юрій Крохмаль коментував, що євро дорожчає по відношенню до долара на міжнародному ринку. Також на курс долара тисне перспектива зниження ставок Федеральною резервною системою США.
Нагадаємо, що офіційний курс євро 16 грудня досяг рекордного значення - 49,67 гривень, водночас курс долара становив 42,18 гривень.