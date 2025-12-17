ua en ru
Курс доллара и евро в обменниках вырос на 4-5 копеек

Украина, Среда 17 декабря 2025 11:10
Курс доллара и евро в обменниках вырос на 4-5 копеек Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 17 декабря вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро поднялся на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 5 копеек по сравнению с 16 декабря и составляет 42,52 гривны, курс евро вырос на 4 копейки – до 50,00 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (+0,06 гривны), евро – по 49,34 гривны (+0,02 гривны).

На межбанке в результате торгов 16 декабря курс доллара находился на уровне 42,28 – 42,31 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 22 копейки выше закрытия торговой сессии 15 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,89-49,92 гривен, что на 40-41 копеек выше курса 15 декабря.

Прогноз курса до конца года

Во второй половине декабря официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,8-42,8 гривен. Такой прогноз дал директор по продажам «Банка Авангард» Юрий Крохмаль.

Он также считает, что официальный курс евро будет колебаться в пределах 48,5-50,5 гривен. Юрий Крохмаль комментировал, что евро дорожает по отношению к доллару на международном рынке. Также на курс доллара давит перспектива снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Напомним, что официальный курс евро 16 декабря достиг рекордного значения – 49,67 гривен, при этом курс доллара составил 42,18 гривен.

