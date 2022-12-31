Курс долара у 2023 році: чи варто чекати змін

Бюджетний прогноз

У держбюджеті-2023 закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (2022 року середній курс буде 32,3 гривень). Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.

З аналогічних прогнозів виходить і Міжнародний валютний фонд, який очікує, що середній курс у 2023 році становитиме 42,8 гривень за долар (у 2022 році - 32,3 гривень за долар).

Керівники українських підприємств також очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар.

Проте бюджетний прогноз готується Міністерством економіки і ніяк не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.

Позиція НБУ

НБУ тримає фіксований курс із лютого 2022 року, чи підвищивши його одного разу (у липні з 29,25 до 36,57 гривень за долар). У НБУ усвідомлюють, які дисбаланси створюють фіксація валютного курсу та обмеження на валютному ринку та за рухом капіталу.

При цьому відмовлятися від фіксованого курсу в НБУ поки що не планують, оскільки він є ціновим якорем, який стабілізує ситуацію в Україні.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій у грудні заявив, що ситуація на валютному ринку зараз значно краща, ніж улітку, коли було проведено девальвацію.

Гелетій також нагадав, що зараз Україна у задовільному стані за рівнем золотовалютних резервів - 28 млрд доларів завдяки надходженням міжнародної допомоги.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца вважає, що Україні поки що не потрібна чергова девальвація гривні. Питання може виникнути при погіршенні ситуації на готівковому ринку, якщо курс відхилятиметься від офіційного більш ніж на 10%. Нині курс перебуває у цих межах.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара у 2023 році буде стабільним, якщо уряд вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Прогноз аналітиків

Рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати дотримуватись політики фіксованого курсу, сказав у коментарі РБК-Україна Юрій Крохмаль, керівник служби продажів казначейських продуктів банку "Авангард".

"Попри те, що темпи продажу по валютних резервах прискорилися і, швидше за все, у січні також будуть високими, НБУ може зберегти офіційний курс, а разом із ним і коридор торгів на міжбанку на нинішньому рівні", - повідомив він.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку, вважає, що підвищений попит на валюту може призвести до того, що НБУ піде на девальвацію. На його думку, офіційний курс долара до гривні може зрости до 40 гривень вже через зиму 2023 року.