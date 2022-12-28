Гривня буде стабільною. Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу

Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"У такому випадку (залученні 38 млрд доларів, - ред.) я не бачу проблем з курсом гривні", - сказав Марченко. Міністр погодився, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговий баланс, але не суттєво. Мова йде про кілька мільярдів доларів. "Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе", - сказав міністр.