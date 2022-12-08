НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України та ризики девальвації гривні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"На відміну від літніх місяців, перш за все, червня, липня, ситуація на валютному ринку України зараз є суттєво кращою, і ми це бачимо по співвідношенню між попитом та пропозицією", - сказав він.

За його словами, для НБУ важливим індикатором є обсяг інтервенцій центробанку, які в жовтні становили 2 млрд доларів, в листопаді - 1,6 млрд доларів, тоді як в червні НБУ продав 4 млрд доларів для задоволення попиту.

Гелетій також нагадав, що зараз України у задовільному стані по рівні золотовалютних резервів - 28 млрд доларів завдяки надходженням міжнародної допомоги.

Водночас він зазначив, що в НБУ усвідомлюють, які дисбаланси створюють фіксація валютного курсу та обмеження на валютному ринку та щодо руху капіталу.

"Наразі ми маємо можливість забезпечувати стійкість фіксації курсу і перешкоджаємо накопиченню таких дисбалансів", - сказав заступник голови НБУ.

Гелетій вважає, що девальвація курсу лише обмежено нівелює економічні дисбаланси, "якби ми це зробили". За його словами, основні ризики для економіки створює війна.