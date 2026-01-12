Курс долара тримається на максимумі: чи подорожчають продукти і пальне на АЗС

Долар і євро в Україні продовжують дорожчати. Середній курс тримається на максимумах минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

курс долара - 43,48 гривень,

курс євро - 50,77 гривень,

через зростання курсу дорожчають тільки імпортні продукти,

ціни на паливо на АЗС можуть зрости.

Станом на ранок 12 січня середній курс продажу долара зріс на 7 копійок - до 43,48 гривень, а вартість євро - також на 7 копійок до 50,77 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,82 гривні (+0,07 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,01 гривні (+0,07 гривень).

Офіційний курс долара перевищив позначку в 43 гривні (інфографіка РБК-Україна)

Зазначимо, на міжбанку в результаті торгів 9 січня курс долара перебував на рівні 43,15 - 43,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 4 копійок вище за закриття торгової сесії 8 січня.

Курс євро на міжбанку становив 50,23-50,25 гривень (на 6 копійок нижче за значення попереднього дня).

Як курс валют впливає на ціни в магазинах і на АЗС

Чи може валютний фактор спричинити додаткове зростання цін у магазинах і на АЗС РБК-Україна розпитало координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Ukraine Олега Гетмана.

За його словами, ціни на продукти харчування в магазинах у січні можуть зрости через девальвацію гривні на кілька відсотків. Це стосуватиметься тільки імпортних продуктів.

Вартість євро на готівковому ринку після 7 січня перевищила 50,5 гривень (інфографіка РБК-Україна)

"Більшість продуктів харчування - національного виробництва (близько 80%), тому подорожчання може торкнутися тільки невеликої групи імпортних товарів", - пояснив Гетман.

Він додав, що загальне зростання цін у магазинах через фактор валюти буде майже непомітним і відповідатиме поточному рівню інфляції (прогноз на 2026 рік - 7-8%).

"Більш значним зростання цін буде на паливо на АЗС, оскільки більшість нафтопродуктів - імпортного походження", - додав експерт.