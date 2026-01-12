Курс долара тримається на максимумі: чи подорожчають продукти і пальне на АЗС
Долар і євро в Україні продовжують дорожчати. Середній курс тримається на максимумах минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
Головне
- курс долара - 43,48 гривень,
- курс євро - 50,77 гривень,
- через зростання курсу дорожчають тільки імпортні продукти,
- ціни на паливо на АЗС можуть зрости.
Станом на ранок 12 січня середній курс продажу долара зріс на 7 копійок - до 43,48 гривень, а вартість євро - також на 7 копійок до 50,77 гривень.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,82 гривні (+0,07 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,01 гривні (+0,07 гривень).
Офіційний курс долара перевищив позначку в 43 гривні (інфографіка РБК-Україна)
Зазначимо, на міжбанку в результаті торгів 9 січня курс долара перебував на рівні 43,15 - 43,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 4 копійок вище за закриття торгової сесії 8 січня.
Курс євро на міжбанку становив 50,23-50,25 гривень (на 6 копійок нижче за значення попереднього дня).
Як курс валют впливає на ціни в магазинах і на АЗС
Чи може валютний фактор спричинити додаткове зростання цін у магазинах і на АЗС РБК-Україна розпитало координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Ukraine Олега Гетмана.
За його словами, ціни на продукти харчування в магазинах у січні можуть зрости через девальвацію гривні на кілька відсотків. Це стосуватиметься тільки імпортних продуктів.
Вартість євро на готівковому ринку після 7 січня перевищила 50,5 гривень (інфографіка РБК-Україна)
"Більшість продуктів харчування - національного виробництва (близько 80%), тому подорожчання може торкнутися тільки невеликої групи імпортних товарів", - пояснив Гетман.
Він додав, що загальне зростання цін у магазинах через фактор валюти буде майже непомітним і відповідатиме поточному рівню інфляції (прогноз на 2026 рік - 7-8%).
"Більш значним зростання цін буде на паливо на АЗС, оскільки більшість нафтопродуктів - імпортного походження", - додав експерт.
Нагадаємо, протягом 1-12 січня офіційний курс долара зріс із 42,35 до рекордного значення 43,08 гривень. За цей же період курс офіційний курс євро зріс на 35 копійок - до 50,14 гривень.
Разом з тим, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна зазначав, що вже цього тижня зростання валюти може зупинитися.
На його думку, протягом 12-18 січня можливе зниження офіційного курсу долара до діапазону - 42,3-42,9 гривень, а євро - до 48,5-49,75 гривень.
Курс продажу долара в обмінниках може знизитися до 42,3-42,8 гривень, а євро на готівковому ринку може подешевшати до 48,5-49,75 гривень.