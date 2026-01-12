Курс доллара держится на максимуме: подорожают ли продукты и топливо на АЗС

Доллар и евро в Украине продолжают дорожать. Средний курс держится на максимумах прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

курс доллара - 43,48 гривен,

курс евро - 50,77 гривен,

из-за роста курса дорожают только импортные продукты,

цены на топливо на АЗС могут вырасти.

По состоянию на утро 12 января средний курс продажи доллара вырос на 7 копеек - до 43,48 гривен, а стоимость евро - также на 7 копеек до 50,77 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,82 гривны (+0,07 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 50,01 гривны (+0,07 гривен).

Официальный курс доллара превысил отметку в 43 гривны (инфографика РБК-Украина)

Отметим, на межбанке в результате торгов 9 января курс доллара находился на уровне 43,15 – 43,18 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 4 копеек выше закрытия торговой сессии 8 января.

Курс евро на межбанке составил 50,23-50,25 гривен (на 6 копеек ниже значения предыдущего дня).

Как курс валют влияет на цены в магазинах и на АЗС

Может ли валютный фактор вызвать дополнительный рост цен в магазинах и на АЗС РБК-Украина расспросило координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Ukraine Олега Гетмана.

По его словам, цены на продукты питания в магазинах в январе могут вырасти из-за девальвации гривны на несколько процентов. Это будет касаться только импортных продуктов.

Стоимость евро на наличном рынке после 7 января превысила 50,5 гривен (инфографика РБК-Украина)

"Большинство продуктов питания - национального производства (около 80%), поэтому подорожание может коснуться только небольшой группы импортных товаров", - объяснил Гетман.

Он добавил, что общий рост цен в магазинах из-за фактора валюты будет почти незаметным и соответствовать текущему уровню инфляции (прогноз на 2026 год - 7-8%).

"Более значительным рост цен будет на топливо на АЗС, поскольку большинство нефтепродуктов - импортного происхождения", - добавил эксперт.