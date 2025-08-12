Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готується

Соковита та ароматна курка по-селянськи - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий у приготуванні рецепт поєднує в собі натуральні інгредієнти та насичений смак, який зворушить навіть найвибагливіших гурманів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Загальний час приготування - 35 хв. У 100 г страви міститься:
Вага всієї порції - 1150 г.
Для приготування знадобиться:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати філе та гриби кубиками, а цибулю напівкільцями. До курячого філе додайте сіль, перець, паприку, сушений часник та олію.
Вимішайте і смажте на середньому вогні по 4 хв з обох боків.
Далі розтопіть на сковороді масло, обсмажуйте 4-5 хв цибулю і додайте до курки. В сковорідку покладіть гриби і обсмажуйте 7-8 хв.
До грибів вкидаємо курку, цибулю, вливаємо молоко, додаємо вершковий сир. Гарно вимішайте до однорідності і готуємо ще кілька хвилин.
