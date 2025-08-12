RU

Курица по-селянски без лишних калорий: вкусно и легко готовится

Рецепт вкусной курицы по-селянски (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочная и ароматная курица по-селянски - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой в приготовлении рецепт сочетает в себе натуральные ингредиенты и насыщенный вкус, который растрогает даже самых требовательных гурманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Курица по-селянски: легкий рецепт

Общее время приготовления - 35 мин. В 100 г блюда содержится:

  • калорий - 109
  • белков - 11,6 г
  • жиров - 5,7 г
  • углеводов - 2,9 г

Вес всей порции - 1150 г.

Для приготовления понадобится:

  • куриное филе - 500 г
  • лук репчатый - 200 г
  • грибы - 300 г
  • молоко - 200 г
  • сливочный сыр - 60 г (Филадельфия)
  • растительное масло - 15 г
  • сливочное масло - 20 г
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок - по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать филе и грибы кубиками, а лук полукольцами. К куриному филе добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и масло.

Вымешайте и жарьте на среднем огне по 4 мин с обеих сторон.

Приготовление курицы по-селянски (фото: кадр из видео)

Далее растопите на сковороде масло, обжаривайте 4-5 мин лук и добавьте к курице. В сковородку положите грибы и обжаривайте 7-8 мин.

К грибам бросаем курицу, лук, вливаем молоко, добавляем сливочный сыр. Хорошо вымешиваем до однородности и готовим еще несколько минут.

Курица по-селянски (фото: кадр из видео)

Рецепты