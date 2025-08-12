Курица по-селянски без лишних калорий: вкусно и легко готовится

Сочная и ароматная курица по-селянски - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой в приготовлении рецепт сочетает в себе натуральные ингредиенты и насыщенный вкус, который растрогает даже самых требовательных гурманов.
Общее время приготовления - 35 мин. В 100 г блюда содержится:
Вес всей порции - 1150 г.
Для приготовления понадобится:
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать филе и грибы кубиками, а лук полукольцами. К куриному филе добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и масло.
Вымешайте и жарьте на среднем огне по 4 мин с обеих сторон.
Далее растопите на сковороде масло, обжаривайте 4-5 мин лук и добавьте к курице. В сковородку положите грибы и обжаривайте 7-8 мин.
К грибам бросаем курицу, лук, вливаем молоко, добавляем сливочный сыр. Хорошо вымешиваем до однородности и готовим еще несколько минут.
