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У Кураховому подовжили комендантську годину: скільки триватиме

Фото: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін (facebook.com vadym.filashkin)
Автор: Каріна Левицька

У Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину. Зміни було ухвалено сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Сьогодні Філашкін підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Кураховому з 17:00 до 09:00.

"Ці зміни почнуть діяти з 19 серпня", - повідомив глава ОВА.

Він також закликав всіх, хто досі не евакуювався з прифронтових громад, дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.

 

Ситуація в Донецькій області

Зауважимо, що наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту. Зокрема ми повідомляли, що на початку місяця українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку.

Водночас Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. У зв'язку з цим у місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину.

В самому Покровську цивільних навіть закликали евакуюватися.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область