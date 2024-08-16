У Кураховому подовжили комендантську годину: скільки триватиме

Ситуація в Донецькій області

Зауважимо, що наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту. Зокрема ми повідомляли, що на початку місяця українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку.

Водночас Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. У зв'язку з цим у місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину.

В самому Покровську цивільних навіть закликали евакуюватися.

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