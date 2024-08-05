Після двох великих розгромів. Окупанти знову провалили штурми під Кураховим (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська України у Telegram.

Як зазначили у ДШВ, перша колона росіян, до якої увійшли один танк та п'ять бойових броньованих машин (ББМ), натрапила на потужний опір 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 471 окремого піхотного батальйону.

Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.

Після цього окупанти здійснили другу спробу штурму, вони задіяли один танк та дві бронемашини. Після ураження танка дві ББМ втекли.

"32 росіянина вже ніколи не дізнаються про задуми цієї атаки, ще 26 окупантів зможуть розповісти про враження від зустрічі з Таврійськими десантниками в госпіталях - вони отримали поранення різної складності", - сказано в повідомленні ДШВ.