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В Курахово продлили комендантский час: сколько будет продолжаться

Фото: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин (facebook.com vadym.filashkin)
Автор: Карина Левицкая

В Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час. Изменения были приняты сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Сегодня Филашкин подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Курахово с 17:00 до 09:00.

"Эти изменения начнут действовать с 19 августа", - сообщил глава ОВА.

Он также призвал всех, кто до сих пор не эвакуировался из прифронтовых общин, соблюдать правила и не подвергать себя опасности.

 

Ситуация в Донецкой области

Заметим, что сейчас в Донецкой области наиболее напряженная обстановка по всей линии фронта. В частности, мы сообщали, что в начале месяца украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении.

В то же время Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. В связи с этим в городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час.

В самом Покровске гражданских даже призвали эвакуироваться.

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Война России против УкраиныДонецкая область