В Курахово продлили комендантский час: сколько будет продолжаться

Ситуация в Донецкой области

Заметим, что сейчас в Донецкой области наиболее напряженная обстановка по всей линии фронта. В частности, мы сообщали, что в начале месяца украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении.

В то же время Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. В связи с этим в городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час.

В самом Покровске гражданских даже призвали эвакуироваться.

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