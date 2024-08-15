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Ворог майже підійшов впритул. В Покровську цивільних закликали евакуюватися

Четвер 15 серпня 2024 15:03
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Ворог майже підійшов впритул. В Покровську цивільних закликали евакуюватися Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог майже підійшов до Покровська Донецької області. Цивільних закликають не зволікати з евакуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Добряка.

"Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди", - Добряк.

Голова МВА закликав цивільних не зволікати та евакуюватись з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Як евакуюватись у Донецькій області

Для евакуації та інших питань необхідно звернутись за гарячою лінією:

  • евакуація та гуманітарна допомога: 0-800-408-911;
  • отримання виплат при евакуації: 066-285-62-90;
  • евакуація тяжко хворих та осіб з інвалідністю: 0-800-332-614;

Цілодобова гаряча лінія:

  • 0-800-500-121;
  • 073-050-01-21.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у 28 населених пунктах Донецької області триває евакуація дітей. Також на території регіону комендантська година діяє з 21:00 до 05:00 у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів та з 17:00 до 09:00 у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів.

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