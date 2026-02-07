Купуйте раніше - платіть менше: як економити на квитках УЗ за новими правилами

"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад та територій України зазначають, що мають на меті зробити систему гнучкішою, зменшити дефіцит квитків у пікові дати та заохотити пасажирів планувати поїздки завчасно. Проєкт уже винесли на громадське обговорення, яке триватиме 30 днів.

Як зміняться ціни на квитки преміумкласу

Найбільша новація - динамічне ціноутворення, але воно стосуватиметься лише преміумсегмента:

вагонів СВ (люкс);

1 класу поїздів "Інтерсіті+" у внутрішньому сполученні.

Ціни у плацкарті, купе та 2 класі "Інтерсіті" залишаться без змін.



Як зміниться вартість залізничних квитків в Україні (інфографіка: РБК-Україна)

З чого складатиметься ціна квитка

Вартість квитка формуватиметься з кількох коефіцієнтів, які накладатимуться на базовий тариф.

Сезонний коефіцієнт (від 0,85 до 1,2). У непікові періоди, коли попит нижчий, квитки можуть бути дешевшими. У святкові дні, під час канікул і масових поїздок - дорожчими.

Коефіцієнт дня тижня (від 0,9 до 1,2). Найвигідніші ціни планують у вівторок та середу. Найвищі - у п’ятницю та неділю, коли попит традиційно найбільший.

Коефіцієнт дати купівлі (від 1 до 1,3). Чим раніше пасажир купує квиток, тим вигіднішою може бути ціна. Купівля за день-два до поїздки коштуватиме дорожче.

Коефіцієнт заповненості поїзда (від 0,8 до 1,2). Якщо вагон швидко розкуповують і він майже заповнений, ціна зростатиме. Якщо попит слабкий - може знижуватися. Цей механізм запровадять пізніше, після доопрацювання ІТ-систем.



Від чого залежатимуть ціни на залізничні квитки? (інфографіка: РБК-Україна)

Таким чином, ціна квитка стане "живою" і реагуватиме на реальний попит.

Ціноутворення, які формуватиметься на основі сезонності, дня тижня та дати купівлі планують запровадити в березні-квітні 2026 року. Залежність від заповненості поїзда - пізніше, після технічної підготовки.

Що зміниться в міжнародних поїздах

Проєкт також передбачає індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. З квітня 2026 року такі квитки можуть подорожчати приблизно на 20%.

В "Укрзалізниці" зазначають, що це перша індексація тарифів СВ у міжнародному сполученні з 2012 року.

У купе та інших вагонах міжнародних поїздів ціни не змінюватимуться.

Нові правила повернення квитків

Ще одна важлива зміна - оновлення правил повернення квитків. Зараз значну частину квитків здають у останні дні перед відправленням, і ці місця часто не встигають продати повторно.

Новий принцип такий: чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу суму отримує назад.

Запропонована шкала повернення:

за 15-20 діб до відправлення - 100% вартості;

за 10-14 діб - 90%;

за 5-9 діб - 75%;

за 1-4 доби - 50%;

менш ніж за 24 години - в середньому 30%.



УЗ пропонує змінити правила повернення квитків на поїзд (інфографіка: РБК-Україна)

Ці правила стосуватимуться всіх типів вагонів, а не лише преміумкласу.

Для кого можуть зробити винятки

Передбачено, що нові правила можуть не застосовуватися:

до військовослужбовців;

до осіб з інвалідністю та соціально вразливих груп;

до поїздів, що курсують до прифронтових територій.

Механізм таких винятків "Укрзалізниця" має напрацювати окремо.



Нововведення діятимуть не для всіх (інфографіка: РБК-Україна)

У підсумку компанія розраховує зменшити дефіцит квитків у пікові дати, зробити поїздки в непопулярні дні дешевшими, знизити кількість "порожніх" місць через пізні повернення.

Додаткові доходи планують спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів і соціальні програми.