Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам

"Укрзализныця" и Министерство развития общин и территорий Украины отмечают, что имеют целью сделать систему более гибкой, уменьшить дефицит билетов в пиковые даты и поощрить пассажиров планировать поездки заранее. Проект уже вынесли на общественное обсуждение, которое продлится 30 дней.

Как изменятся цены на билеты премиум-класса

Самая большая новация - динамическое ценообразование, но оно будет касаться только премиум-сегмента:

вагонов СВ (люкс);

1 класса поездов "Интерсити+" во внутреннем сообщении.

Цены в плацкарте, купе и 2 классе "Интерсити" останутся без изменений.



Как изменится стоимость железнодорожных билетов в Украине (инфографика: РБК-Украина)

Из чего будет состоять цена билета

Стоимость билета будет формироваться из нескольких коэффициентов, которые будут накладываться на базовый тариф.

Сезонный коэффициент (от 0,85 до 1,2). В непиковые периоды, когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. В праздничные дни, во время каникул и массовых поездок - дороже.

Коэффициент дня недели (от 0,9 до 1,2). Самые выгодные цены планируют во вторник и среду. Самые высокие - в пятницу и воскресенье, когда спрос традиционно самый большой.

Коэффициент даты покупки (от 1 до 1,3). Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена. Покупка за день-два до поездки будет стоить дороже.

Коэффициент заполненности поезда (от 0,8 до 1,2). Если вагон быстро раскупают и он почти заполнен, цена будет расти. Если спрос слабый - может снижаться. Этот механизм введут позже, после доработки ИТ-систем.



От чего будут зависеть цены на железнодорожные билеты? (инфографика: РБК-Украина)

Таким образом, цена билета станет "живой" и будет реагировать на реальный спрос.

Ценообразование, которое будет формироваться на основе сезонности, дня недели и даты покупки планируют ввести в марте-апреле 2026 года. Зависимость от заполненности поезда - позже, после технической подготовки.

Что изменится в международных поездах

Проект также предусматривает индексацию тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов. С апреля 2026 года такие билеты могут подорожать примерно на 20%.

В "Укрзалізниці" отмечают, что это первая индексация тарифов СВ в международном сообщении с 2012 года.

В купе и других вагонах международных поездов цены не будут меняться.

Новые правила возврата билетов

Еще одно важное изменение - обновление правил возврата билетов. Сейчас значительную часть билетов сдают в последние дни перед отправлением, и эти места часто не успевают продать повторно.

Новый принцип таков: чем раньше пассажир сдает билет, тем большую сумму получает обратно.

Предложенная шкала возврата:

за 15-20 суток до отправления - 100% стоимости;

за 10-14 суток - 90%;

за 5-9 суток - 75%;

за 1-4 суток - 50%;

менее чем за 24 часа - в среднем 30%.



УЗ предлагает изменить правила возврата билетов на поезд (инфографика: РБК-Украина)

Эти правила будут касаться всех типов вагонов, а не только премиум-класса.

Для кого могут сделать исключения

Предусмотрено, что новые правила могут не применяться:

к военнослужащим;

к лицам с инвалидностью и социально уязвимым группам;

к поездам, курсирующим к прифронтовым территориям.

Механизм таких исключений "Укрзализныця" должна наработать отдельно.



Нововведения будут действовать не для всех (инфографика: РБК-Украина)

В итоге компания рассчитывает уменьшить дефицит билетов в пиковые даты, сделать поездки в непопулярные дни дешевле, снизить количество "пустых" мест из-за поздних возвратов.

Дополнительные доходы планируют направить на ремонт подвижного состава, улучшение сервисов и социальные программы.