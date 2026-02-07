Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам

"Укрзализныця" готовится ввести новые правила в пассажирских перевозках. Проект изменений предусматривает динамическое ценообразование на билеты премиум-сегмента и обновленные правила возврата билетов.
РБК-Украина сообщает, что об этом рассказали в "Укрзализныце" во время пресс-конференции в четверг, 5 января.
Читайте также: УЗ изменила график движения более 100 поездов: где найти обновленные расписания
"Укрзализныця" и Министерство развития общин и территорий Украины отмечают, что имеют целью сделать систему более гибкой, уменьшить дефицит билетов в пиковые даты и поощрить пассажиров планировать поездки заранее. Проект уже вынесли на общественное обсуждение, которое продлится 30 дней.
Самая большая новация - динамическое ценообразование, но оно будет касаться только премиум-сегмента:
Цены в плацкарте, купе и 2 классе "Интерсити" останутся без изменений.
Как изменится стоимость железнодорожных билетов в Украине (инфографика: РБК-Украина)
Стоимость билета будет формироваться из нескольких коэффициентов, которые будут накладываться на базовый тариф.
Сезонный коэффициент (от 0,85 до 1,2). В непиковые периоды, когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. В праздничные дни, во время каникул и массовых поездок - дороже.
Коэффициент дня недели (от 0,9 до 1,2). Самые выгодные цены планируют во вторник и среду. Самые высокие - в пятницу и воскресенье, когда спрос традиционно самый большой.
Коэффициент даты покупки (от 1 до 1,3). Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена. Покупка за день-два до поездки будет стоить дороже.
Коэффициент заполненности поезда (от 0,8 до 1,2). Если вагон быстро раскупают и он почти заполнен, цена будет расти. Если спрос слабый - может снижаться. Этот механизм введут позже, после доработки ИТ-систем.
От чего будут зависеть цены на железнодорожные билеты? (инфографика: РБК-Украина)
Таким образом, цена билета станет "живой" и будет реагировать на реальный спрос.
Ценообразование, которое будет формироваться на основе сезонности, дня недели и даты покупки планируют ввести в марте-апреле 2026 года. Зависимость от заполненности поезда - позже, после технической подготовки.
Проект также предусматривает индексацию тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов. С апреля 2026 года такие билеты могут подорожать примерно на 20%.
В "Укрзалізниці" отмечают, что это первая индексация тарифов СВ в международном сообщении с 2012 года.
В купе и других вагонах международных поездов цены не будут меняться.
Еще одно важное изменение - обновление правил возврата билетов. Сейчас значительную часть билетов сдают в последние дни перед отправлением, и эти места часто не успевают продать повторно.
Новый принцип таков: чем раньше пассажир сдает билет, тем большую сумму получает обратно.
Предложенная шкала возврата:
УЗ предлагает изменить правила возврата билетов на поезд (инфографика: РБК-Украина)
Эти правила будут касаться всех типов вагонов, а не только премиум-класса.
Предусмотрено, что новые правила могут не применяться:
Механизм таких исключений "Укрзализныця" должна наработать отдельно.
Нововведения будут действовать не для всех (инфографика: РБК-Украина)
В итоге компания рассчитывает уменьшить дефицит билетов в пиковые даты, сделать поездки в непопулярные дни дешевле, снизить количество "пустых" мест из-за поздних возвратов.
Дополнительные доходы планируют направить на ремонт подвижного состава, улучшение сервисов и социальные программы.
