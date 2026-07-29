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Купувати вдруге не доведеться: Ubisoft відкрила ПК-версії для ігор Xbox

12:13 29.07.2026 Ср
2 хв
Список безкоштовних тайтлів обмежений
aimg Ольга Завада
Купувати вдруге не доведеться: Ubisoft відкрила ПК-версії для ігор Xbox Ubisoft та Xbox розширюють співпрацю (фото: Pexels)
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Власники окремих цифрових ігор для Xbox зможуть безкоштовно отримати їхні версії для ПК. Така можливість з'явилася завдяки новому партнерству між Ubisoft і Xbox, яке також розширило каталог контенту в застосунку Xbox на Windows.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Xbox Wire.

Безкоштовні ПК-версії для консольних гравців: як це працює

Головне нововведення розширює можливості кросплатформної гри.

Відтепер користувачі, які придбали або придбають цифровий тайтл із визначеного переліку для консолей Xbox, зможуть запустити його ПК-версію через клієнт Ubisoft Connect без додаткових витрат.

Усі нові цифрові покупки з цього списку надаватимуть доступ одразу до двох версій. Гравці, які вже мають ці ігри на своїх акаунтах Xbox, отримуватимуть ПК-копії поступово - процес розгортання триватиме до 4 серпня.

Перелік ігор, що беруть участь в акції:

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Far Cry 6
  • Immortals Fenyx Rising
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Riders Republic
  • Skull and Bones
  • The Crew 2 та The Crew Motorfest
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction та Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Watch Dogs Legion

Для того, щоб ігри з'явилися у медіатеці на ПК, необхідно оновити застосунок Ubisoft Connect до найновішої версії.

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Перенесення прогресу та доповнень: деталі та обмеження

Розробники також відповіли на головні запитання користувачів щодо перенесення контенту та обмежень пропозиції:

Зворотної дії немає. Отримати безкоштовну консольну копію, маючи лише ПК-версію гри, неможливо - акція працює виключно у напрямку "з Xbox на ПК".

DLC та перенесення видань. Куплені сезонні перепустки (Season Pass) та сюжетні доповнення будуть перенесені на ПК-версію автоматично. Перевірити вміст можна у вкладці властивостей гри в Ubisoft Connect.

Внутрішньоігрові предмети. Ігрова валюта та одноразові предмети (консюмабли) між платформами не переносяться. Проте в іграх із підтримкою кроспрогресу весь зароблений прогрес збережеться.

Додатково сервіс Xbox on PC поповнився преміальними виданнями та розширеннями для ключових проєктів видавця.

Серед головних хітів, які отримали нові контентні набори, Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Skull and Bones та Prince of Persia: The Lost Crown.

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