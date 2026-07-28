Rockstar обмежила GTA 6 на PS5: Xbox отримав важливу перевагу

Rockstar підтвердила регіональне блокування кодів GTA 6 для PlayStation 5. Водночас власники Xbox Series XS зможуть активувати цифрові копії без таких обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rockstar Games .

Відмова від дисків та регіональні обмеження

Грандіозний реліз Grand Theft Auto VI відбудеться 19 листопада 2026 року. Раніше розробники вже підтвердили відмову від фізичних дисків: замість них у коробках продаватимуть спеціальні коди завантаження.

Проте для власників PlayStation 5 ці коди матимуть сувору прив'язку до регіону. Щоб успішно активувати гру, країна покупки коду повинна точно збігатися з регіоном облікового запису PlayStation Network.

До слова, користувачі Xbox Series XS зможуть активувати коди з будь-яких країн без жодних перешкод.

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Як розподілені регіони для PlayStation 5

Компанія розділила роздрібні коди для PS5 на кілька основних ринків:

Північна Америка: США та Канада.

Європа: Велика Британія, Ірландія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Україна та інші підтримувані країни регіону.

Тільки Японія. Через місцеве законодавство термін дії японських кодів закінчується через 170 днів після релізу.

Азія: Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Південна Корея, Тайвань та інші ринки.

Латинська Америка: Мексика, Бразилія, Аргентина, Чилі, Колумбія, Перу та інші країни регіону.

Океанія: Австралія та Нова Зеландія.

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Складнощі для сірого імпорту та переваги Xbox

Відсутність регіонального блоку на Xbox Series XS дасть змогу власникам цієї консолі купувати коди в іноземних магазинах і користуватися регіональними знижками.

Натомість для користувачів PlayStation 5 це рішення створить суттєві труднощі.

Чимало гравців мають акаунти, зареєстровані в інших країнах або купують роздрібні версії ігор через імпорт. Оскільки компанія Sony офіційно не дозволяє змінювати регіон існуючого профілю PSN, помилка під час купівлі коду призведе до неможливості активувати гру.

Створення додаткових акаунтів для інших регіонів залишається єдиним, але не завжди зручним виходом із ситуації, що складається.