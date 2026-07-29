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Покупать второй раз не придется: Ubisoft открыла ПК-версии для игр Xbox

12:13 29.07.2026 Ср
2 мин
Список бесплатных тайтлов ограничен
aimg Ольга Завада
Покупать второй раз не придется: Ubisoft открыла ПК-версии для игр Xbox Ubisoft и Xbox расширяют сотрудничество (фото: Pexels)
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Обладатели отдельных цифровых игр для Xbox смогут бесплатно получить их версии для ПК. Такая возможность появилась благодаря новому партнерству между Ubisoft и Xbox, которое также расширило каталог контента в Xbox на Windows.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Xbox Wire.

Бесплатные ПК-версии для консольных игроков: как это работает

Главное нововведение расширяет возможности кроссплатформенной игры.

Теперь пользователи, которые приобрели или приобретут цифровой тайтл из определенного списка для консолей Xbox, смогут запустить его ПК-версию через клиент Ubisoft Connect без дополнительных затрат.

Все новые цифровые покупки из этого списка будут предоставлять доступ к двум версиям. Игроки, уже имеющие эти игры на своих аккаунтах Xbox, будут получать ПК-копии постепенно - процесс развертывания продлится до 4 августа.

Список игр, участвующих в акции :

  • Assassin's Creed Mirage
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Far Cry 6
  • Immortals Fenyx Rising
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Riders Republic
  • Skull and Bones
  • The Crew 2 и The Crew Motorfest
  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Watch Dogs Legion

Для того чтобы игры появились в медиатеке на ПК, необходимо обновить приложение Ubisoft Connect до новейшей версии.

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Перенос прогресса и дополнений: детали и ограничения

Разработчики также ответили на главные вопросы пользователей относительно переноса контента и предложений:

Обратного действия нет. Получить бесплатную консольную копию, имея только ПК-версию игры, невозможно - акция работает исключительно в направлении "с Xbox на ПК".

DLC и перенос изданий. Купленные сезонные пропуска (Season Pass) и сюжетные дополнения будут перенесены на ПК-версию автоматически. Проверить содержимое можно на вкладке свойств игры в Ubisoft Connect.

Внутриигровые предметы. Игровая валюта и одноразовые предметы (консюмабли) между платформами не переносятся. Однако в играх с поддержкой кросспрогресса весь заработанный прогресс сохранится.

Дополнительно, сервис Xbox on PC пополнился премиальными изданиями и расширениями для ключевых проектов издателя.

Среди главных хитов, получивших новые контентные наборы, Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Skull and Bones и Prince of Persia: The Lost Crown.

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