Покупать второй раз не придется: Ubisoft открыла ПК-версии для игр Xbox
Обладатели отдельных цифровых игр для Xbox смогут бесплатно получить их версии для ПК. Такая возможность появилась благодаря новому партнерству между Ubisoft и Xbox, которое также расширило каталог контента в Xbox на Windows.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Xbox Wire.
Бесплатные ПК-версии для консольных игроков: как это работает
Главное нововведение расширяет возможности кроссплатформенной игры.
Теперь пользователи, которые приобрели или приобретут цифровой тайтл из определенного списка для консолей Xbox, смогут запустить его ПК-версию через клиент Ubisoft Connect без дополнительных затрат.
Все новые цифровые покупки из этого списка будут предоставлять доступ к двум версиям. Игроки, уже имеющие эти игры на своих аккаунтах Xbox, будут получать ПК-копии постепенно - процесс развертывания продлится до 4 августа.
Список игр, участвующих в акции :
- Assassin's Creed Mirage
- Assassin's Creed Valhalla
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Far Cry 6
- Immortals Fenyx Rising
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Riders Republic
- Skull and Bones
- The Crew 2 и The Crew Motorfest
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Watch Dogs Legion
Для того чтобы игры появились в медиатеке на ПК, необходимо обновить приложение Ubisoft Connect до новейшей версии.
Перенос прогресса и дополнений: детали и ограничения
Разработчики также ответили на главные вопросы пользователей относительно переноса контента и предложений:
Обратного действия нет. Получить бесплатную консольную копию, имея только ПК-версию игры, невозможно - акция работает исключительно в направлении "с Xbox на ПК".
DLC и перенос изданий. Купленные сезонные пропуска (Season Pass) и сюжетные дополнения будут перенесены на ПК-версию автоматически. Проверить содержимое можно на вкладке свойств игры в Ubisoft Connect.
Внутриигровые предметы. Игровая валюта и одноразовые предметы (консюмабли) между платформами не переносятся. Однако в играх с поддержкой кросспрогресса весь заработанный прогресс сохранится.
Дополнительно, сервис Xbox on PC пополнился премиальными изданиями и расширениями для ключевых проектов издателя.
Среди главных хитов, получивших новые контентные наборы, Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Skull and Bones и Prince of Persia: The Lost Crown.