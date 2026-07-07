Microsoft скорочує 4800 працівників і радикально перебудовує Xbox

Microsoft оголосила про масштабне скорочення штату, яке зачепить 4800 співробітників. Найсильнішого удару зазнав ігровий дивізіон Xbox, де під звільнення потрапили 3200 людей.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Жорстке перезавантаження Xbox

Нова генеральна директорка Xbox Аша Шарма оголосила про початок радикального процесу "спрощення" структури компанії. Головний удар припав на ігрове крило, де під скорочення потрапило близько 20% усього персоналу.

Половину з 3200 працівників ігрового сектору буде звільнено негайно, тоді як решта залишить свої посади до кінця 2027 року.

Паралельно Microsoft скорочує ще 1600 робочих місць поза межами ігрового бізнесу, переважно у комерційному сегменті.

Керівництво пояснює такі кроки надмірним роздуванням штату та складною бюрократією. За словами Шарми, деякі рішення у Xbox раніше проходили крізь 14 рівнів менеджменту.

Нова структура має стати значно пласкішою і включатиме максимум 3-5 управлінських рівнів.

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Розпродаж ігрових студій

Разом зі звільненнями Microsoft оголосила про повне згортання своєї багаторічної стратегії скуповування незалежних розробників, яка стартувала ще у 2018 році. Керівництво Xbox визнало цю практику фінансовою помилкою, оскільки у типовий рік компанія втрачала 64 центи на кожному інвестованому доларі.

Зміни щодо ігрових студій:

Compulsion Games та Double Fine Productions отримають повну незалежність та контроль над своїми інтелектуальними правами;

Ninja Theory та Undead Labs викуплені іншими, поки що неназваними компаніями;

французька Arkane Studios наразі шукає стратегічні варіанти для роботи поза межами структури Xbox.

Водночас великі конгломерати, такі як Mojang (творці Minecraft) та King (розробники Candy Crush), залишаються у портфоліо корпорації та перейдуть під пряме підпорядкування очільниці Xbox.

Що буде з іграми далі?

Попри колосальні скорочення, в Xbox запевняють, що жоден із публічно анонсованих внутрішніх проєктів не буде скасовано.

З усім тим, акценти зміщуються на великі перевірені франшизи, такі як Call of Duty, Fallout та Halo. Менш відомі та експериментальні ігри, які раніше наповнювали підписку Xbox Game Pass, втратять пріоритет у фінансуванні.

Керівництво визнає, що попередня ставка на стрімке зростання підписників Game Pass не виправдала очікувань, через що прибутковість бізнесу стала у 3-10 разів нижчою, ніж у конкурентів на ринку.

Попри згадки керівництва про зміну процесів через розвиток технологій штучного інтелекту, у Microsoft окремо підкреслили, що поточні звільнення не пов'язані з прямою заміною людей на нейромережі.