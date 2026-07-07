Microsoft скорочує 4800 працівників і радикально перебудовує Xbox
Microsoft оголосила про масштабне скорочення штату, яке зачепить 4800 співробітників. Найсильнішого удару зазнав ігровий дивізіон Xbox, де під звільнення потрапили 3200 людей.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Жорстке перезавантаження Xbox
Нова генеральна директорка Xbox Аша Шарма оголосила про початок радикального процесу "спрощення" структури компанії. Головний удар припав на ігрове крило, де під скорочення потрапило близько 20% усього персоналу.
Половину з 3200 працівників ігрового сектору буде звільнено негайно, тоді як решта залишить свої посади до кінця 2027 року.
Паралельно Microsoft скорочує ще 1600 робочих місць поза межами ігрового бізнесу, переважно у комерційному сегменті.
Керівництво пояснює такі кроки надмірним роздуванням штату та складною бюрократією. За словами Шарми, деякі рішення у Xbox раніше проходили крізь 14 рівнів менеджменту.
Нова структура має стати значно пласкішою і включатиме максимум 3-5 управлінських рівнів.
Розпродаж ігрових студій
Разом зі звільненнями Microsoft оголосила про повне згортання своєї багаторічної стратегії скуповування незалежних розробників, яка стартувала ще у 2018 році. Керівництво Xbox визнало цю практику фінансовою помилкою, оскільки у типовий рік компанія втрачала 64 центи на кожному інвестованому доларі.
Зміни щодо ігрових студій:
- Compulsion Games та Double Fine Productions отримають повну незалежність та контроль над своїми інтелектуальними правами;
- Ninja Theory та Undead Labs викуплені іншими, поки що неназваними компаніями;
- французька Arkane Studios наразі шукає стратегічні варіанти для роботи поза межами структури Xbox.
Водночас великі конгломерати, такі як Mojang (творці Minecraft) та King (розробники Candy Crush), залишаються у портфоліо корпорації та перейдуть під пряме підпорядкування очільниці Xbox.
Що буде з іграми далі?
Попри колосальні скорочення, в Xbox запевняють, що жоден із публічно анонсованих внутрішніх проєктів не буде скасовано.
З усім тим, акценти зміщуються на великі перевірені франшизи, такі як Call of Duty, Fallout та Halo. Менш відомі та експериментальні ігри, які раніше наповнювали підписку Xbox Game Pass, втратять пріоритет у фінансуванні.
Керівництво визнає, що попередня ставка на стрімке зростання підписників Game Pass не виправдала очікувань, через що прибутковість бізнесу стала у 3-10 разів нижчою, ніж у конкурентів на ринку.
Попри згадки керівництва про зміну процесів через розвиток технологій штучного інтелекту, у Microsoft окремо підкреслили, що поточні звільнення не пов'язані з прямою заміною людей на нейромережі.