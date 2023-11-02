Купол від дронів. Федоров показав українську розробку комплексу РЕБ

Федоров повідомив, що Piranha AVD 360 - це унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони.

Технологія, за словами міністра, допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", - пояснив він.



За даними Федорова, Piranha також пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

"Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва. Технології та інновації - ключ до нашої перемоги. Саме вони допомагають ефективніше нищити ворога й рятувати життя військових", - пояснив міністр.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.

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