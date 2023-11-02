Купол от дронов. Федоров показал украинскую разработку комплекса РЭБ

Федоров сообщил, что Piranha AVD 360 - это уникальный комплекс РЭБа для усиления Сил обороны.

Технология, по словам министра, помогает более эффективно защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат - "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает", - пояснил он.



По данным Федорова, Piranha также удручает системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС.

"Сейчас система успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству. Технологии и инновации - ключ к нашей победе. Именно они помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизнь военных", - пояснил министр.

Производство оружия в Украине

Напомним, 29 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами с российских активов и дивидендам от государственных оборонных активов.

Всего к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.

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