Суспільство Освіта Гроші Зміни

Куплені чи справжні? Як у сервісних центрах МВС викривають підроблені права

06:40 05.03.2026 Чт
2 хв
За якими ознаками можна визначити чи не підроблене водійське посвідчення?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як визначити, чи справжні водійські права (Getty Images)

Визначити справжність водійського посвідчення за фотографією чи сканованою копією неможливо. Повноцінно встановити автентичність документа можна лише під час особистого візиту до сервісного центру МВС або через спеціальну експертизу.

Як перевірити документ онлайн

Найшвидший спосіб з’ясувати, чи значиться документ у базі - офіційний сайт ГСЦ МВС. Для цього необхідно ввести:

  • серію та номер посвідчення;
  • дату народження власника.

Важливо пам’ятати, що у застосунку "Дія" та в "Кабінеті водія" відображаються лише ті посвідчення, які були видані після 2013 року.

Експертне дослідження: що перевіряють фахівці

Якщо виникають сумніви щодо фізичного бланка, варто звернутися до Експертної служби МВС. Фахівці використовують технічні засоби, щоб проаналізувати:

  • захисні елементи - цілісність голограм та маркування;
  • поліграфію - характеристики бланка та структуру захисних шарів;
  • втручання - ознаки підчищення або заміни персональних даних;
  • спосіб нанесення - звірка з офіційно затвердженими зразками.


Як відбувається перевірка чинності водійського посвідчення (інфографіка: ГСЦ МВС)

Нові елементи захисту

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1388, сучасні посвідчення та свідоцтва про реєстрацію мають посилений захист. Зокрема, впроваджено спеціальне маркування захисного покриття та QR-коди, які миттєво ведуть на сервіс перевірки даних.

У разі виникнення сумнівів щодо автентичності документів громадянам радять звертатися за консультацією за телефоном: (044) 290-19-88..

Раніше РБК-Україна пояснювало, у яких випадках водія можуть позбавити права керування та як відновити посвідчення після завершення строку покарання. Таке рішення ухвалює суд, зокрема за скоєння ДТП або водіння у стані сп’яніння. Щоб повернути посвідчення, необхідно пройти медичний огляд і скласти іспити в сервісному центрі МВС, а перевірити чинність прав можна у відповідних реєстрах.

