Куплені чи справжні? Як у сервісних центрах МВС викривають підроблені права

Як перевірити документ онлайн

Найшвидший спосіб з’ясувати, чи значиться документ у базі - офіційний сайт ГСЦ МВС. Для цього необхідно ввести:

серію та номер посвідчення;

дату народження власника.

Важливо пам’ятати, що у застосунку "Дія" та в "Кабінеті водія" відображаються лише ті посвідчення, які були видані після 2013 року.

Експертне дослідження: що перевіряють фахівці

Якщо виникають сумніви щодо фізичного бланка, варто звернутися до Експертної служби МВС. Фахівці використовують технічні засоби, щоб проаналізувати:

захисні елементи - цілісність голограм та маркування;

поліграфію - характеристики бланка та структуру захисних шарів;

втручання - ознаки підчищення або заміни персональних даних;

спосіб нанесення - звірка з офіційно затвердженими зразками.



Як відбувається перевірка чинності водійського посвідчення (інфографіка: ГСЦ МВС)

Нові елементи захисту

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1388, сучасні посвідчення та свідоцтва про реєстрацію мають посилений захист. Зокрема, впроваджено спеціальне маркування захисного покриття та QR-коди, які миттєво ведуть на сервіс перевірки даних.

У разі виникнення сумнівів щодо автентичності документів громадянам радять звертатися за консультацією за телефоном: (044) 290-19-88..