Купленные или настоящие? Как в сервисных центрах МВД разоблачают поддельные права

Как проверить документ онлайн

Самый быстрый способ выяснить, значится ли документ в базе - официальный сайт ГСЦ МВД. Для этого необходимо ввести:

серию и номер удостоверения;

дату рождения владельца.

Важно помнить, что в приложении "Дія" и в "Кабинете водителя" отображаются только те удостоверения, которые были выданы после 2013 года.

Экспертное исследование: что проверяют специалисты

Если возникают сомнения относительно физического бланка, стоит обратиться в Экспертную службу МВД. Специалисты используют технические средства, чтобы проанализировать:

защитные элементы - целостность голограмм и маркировки;

полиграфию - характеристики бланка и структуру защитных слоев;

вмешательство - признаки подчистки или замены персональных данных;

способ нанесения - сверка с официально утвержденными образцами.



Как происходит проверка действительности водительского удостоверения (инфографика: ГСЦ МВД)

Новые элементы защиты

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1388, современные удостоверения и свидетельства о регистрации имеют усиленную защиту. В частности, внедрена специальная маркировка защитного покрытия и QR-коды, которые мгновенно ведут на сервис проверки данных.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов гражданам советуют обращаться за консультацией по телефону: (044) 290-19-88.