Купленные или настоящие? Как в сервисных центрах МВД разоблачают поддельные права

Определить подлинность водительского удостоверения по фотографии или сканированной копии невозможно. Полноценно установить подлинность документа можно только во время личного визита в сервисный центр МВД или через специальную экспертизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Самый быстрый способ выяснить, значится ли документ в базе - официальный сайт ГСЦ МВД. Для этого необходимо ввести:
Важно помнить, что в приложении "Дія" и в "Кабинете водителя" отображаются только те удостоверения, которые были выданы после 2013 года.
Если возникают сомнения относительно физического бланка, стоит обратиться в Экспертную службу МВД. Специалисты используют технические средства, чтобы проанализировать:
Как происходит проверка действительности водительского удостоверения (инфографика: ГСЦ МВД)
Согласно постановлению Кабинета Министров № 1388, современные удостоверения и свидетельства о регистрации имеют усиленную защиту. В частности, внедрена специальная маркировка защитного покрытия и QR-коды, которые мгновенно ведут на сервис проверки данных.
В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов гражданам советуют обращаться за консультацией по телефону: (044) 290-19-88.
Ранее РБК-Украина объясняло, в каких случаях водителя могут лишить права управления и как восстановить удостоверение после завершения срока наказания. Такое решение принимает суд, в частности за совершение ДТП или вождение в состоянии опьянения. Чтобы вернуть удостоверение, необходимо пройти медицинский осмотр и сдать экзамены в сервисном центре МВД, а проверить действие прав можно в соответствующих реестрах.