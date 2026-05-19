Купив - відповідатимеш: як Україна б'є по "зерновому флоту" Росії

Україна тисне на покупців краденого зерна одразу з трьох боків і попереджає про відповідальність за його купівлю.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі".
Деталі механізму протидії розкрив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Україна діє відразу в трьох напрямках, пояснив Власюк:
Як додають в МЗС, також йдеться про запуск процедур позбавлення суден права плавати під прапорами іноземних держав.
Крім того, це анулювання страхових полісів провідними міжнародними клубами взаємного страхування.
"Україна застерігає треті сторони, що придбання продукції, маркованої як російська, але фактично вилученої на окупованих територіях, розглядатиметься як співучасть у розкраданні державного майна та фінансуванні збройної агресії", – кажуть в МЗС, відповідаючи на запит видання.
Це, своєю чергою, тягне за собою довгострокові правові наслідки та внесення до міжнародних санкційних списків.
Паралельно Київ системно порушує питання викраденого українського зерна у ході засідань керівних органів Міжнародної морської організації. Наразі Україна закликає союзників порушити кримінальні провадження проти всіх причетних до експлуатації суден "тіньового флоту" РФ.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що в Офісі президента розкрили злочинний механізм крадіжки зерна: Росія підмінює документи просто в морі, ще до того як судно досягає порту призначення.
Тим часом раніше між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через крадене зерно - до порту Хайфа зайшли два судна з вантажем, вивезеним з окупованих українських територій.