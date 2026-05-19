Купил - будешь отвечать: как Украина бьет по "зерновому флоту" России

Украина давит на покупателей ворованного зерна сразу с трех сторон и предупреждает об ответственности за его покупку.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе".
Детали механизма противодействия раскрыл уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Украина действует сразу в трех направлениях, пояснил Власюк:
Как добавляют в МИД, также речь идет о запуске процедур лишения судов права плавать под флагами иностранных государств.
Кроме того, это аннулирование страховых полисов ведущими международными клубами взаимного страхования.
"Украина предостерегает третьи стороны, что приобретение продукции, маркированной как российская, но фактически изъятой на оккупированных территориях, будет рассматриваться как соучастие в хищении государственного имущества и финансировании вооруженной агрессии", - говорят в МИД, отвечая на запрос издания.
Это, в свою очередь, влечет за собой долгосрочные правовые последствия и внесение в международные санкционные списки.
Параллельно Киев системно поднимает вопрос похищенного украинского зерна в ходе заседаний руководящих органов Международной морской организации. Сейчас Украина призывает союзников возбудить уголовные производства против всех причастных к эксплуатации судов "теневого флота" РФ.
Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в Офисе президента раскрыли преступный механизм кражи зерна: Россия подменяет документы прямо в море, еще до того как судно достигает порта назначения.
Тем временем ранее между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за ворованного зерна - в порт Хайфа зашли два судна с грузом, вывезенным с оккупированных украинских территорий.