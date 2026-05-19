Купил - будешь отвечать: как Украина бьет по "зерновому флоту" России

12:30 19.05.2026 Вт
2 мин
Украина задействовала дипломатию, санкции и международное право, чтобы остановить торговлю краденым зерном
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: Киев требует уголовных дел против "теневого флота" (Getty Images)

Украина давит на покупателей ворованного зерна сразу с трех сторон и предупреждает об ответственности за его покупку.

Детали механизма противодействия раскрыл уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина действует сразу в трех направлениях, пояснил Власюк:

  • дипломатическое - переговоры со странами-импортерами;
  • санкционное - внесение в международные списки;
  • правовое - передача конкретных данных о судах, маршрутах и происхождении грузов.

Как добавляют в МИД, также речь идет о запуске процедур лишения судов права плавать под флагами иностранных государств.

Кроме того, это аннулирование страховых полисов ведущими международными клубами взаимного страхования.

Купил - будешь отвечать

"Украина предостерегает третьи стороны, что приобретение продукции, маркированной как российская, но фактически изъятой на оккупированных территориях, будет рассматриваться как соучастие в хищении государственного имущества и финансировании вооруженной агрессии", - говорят в МИД, отвечая на запрос издания.

Это, в свою очередь, влечет за собой долгосрочные правовые последствия и внесение в международные санкционные списки.

Параллельно Киев системно поднимает вопрос похищенного украинского зерна в ходе заседаний руководящих органов Международной морской организации. Сейчас Украина призывает союзников возбудить уголовные производства против всех причастных к эксплуатации судов "теневого флота" РФ.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в Офисе президента раскрыли преступный механизм кражи зерна: Россия подменяет документы прямо в море, еще до того как судно достигает порта назначения.

Тем временем ранее между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за ворованного зерна - в порт Хайфа зашли два судна с грузом, вывезенным с оккупированных украинских территорий.

