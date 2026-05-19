Купив - відповідатимеш: як Україна б'є по "зерновому флоту" Росії

Україна тисне на покупців краденого зерна одразу з трьох боків і попереджає про відповідальність за його купівлю.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі ".

Деталі механізму протидії розкрив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна діє відразу в трьох напрямках, пояснив Власюк:

дипломатичний - переговори з країнами-імпортерами;

санкційний - внесення до міжнародних списків;

правовий - передача конкретних даних про судна, маршрути та походження вантажів.

Як додають в МЗС, також йдеться про запуск процедур позбавлення суден права плавати під прапорами іноземних держав.

Крім того, це анулювання страхових полісів провідними міжнародними клубами взаємного страхування.

Купив - відповідатимеш

"Україна застерігає треті сторони, що придбання продукції, маркованої як російська, але фактично вилученої на окупованих територіях, розглядатиметься як співучасть у розкраданні державного майна та фінансуванні збройної агресії", – кажуть в МЗС, відповідаючи на запит видання.

Це, своєю чергою, тягне за собою довгострокові правові наслідки та внесення до міжнародних санкційних списків.

Паралельно Київ системно порушує питання викраденого українського зерна у ході засідань керівних органів Міжнародної морської організації. Наразі Україна закликає союзників порушити кримінальні провадження проти всіх причетних до експлуатації суден "тіньового флоту" РФ.