Купив - відповідатимеш: як Україна б'є по "зерновому флоту" Росії
Україна тисне на покупців краденого зерна одразу з трьох боків і попереджає про відповідальність за його купівлю.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі".
Деталі механізму протидії розкрив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Україна діє відразу в трьох напрямках, пояснив Власюк:
- дипломатичний - переговори з країнами-імпортерами;
- санкційний - внесення до міжнародних списків;
- правовий - передача конкретних даних про судна, маршрути та походження вантажів.
Як додають в МЗС, також йдеться про запуск процедур позбавлення суден права плавати під прапорами іноземних держав.
Крім того, це анулювання страхових полісів провідними міжнародними клубами взаємного страхування.
Купив - відповідатимеш
"Україна застерігає треті сторони, що придбання продукції, маркованої як російська, але фактично вилученої на окупованих територіях, розглядатиметься як співучасть у розкраданні державного майна та фінансуванні збройної агресії", – кажуть в МЗС, відповідаючи на запит видання.
Це, своєю чергою, тягне за собою довгострокові правові наслідки та внесення до міжнародних санкційних списків.
Паралельно Київ системно порушує питання викраденого українського зерна у ході засідань керівних органів Міжнародної морської організації. Наразі Україна закликає союзників порушити кримінальні провадження проти всіх причетних до експлуатації суден "тіньового флоту" РФ.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше повідомляло, що в Офісі президента розкрили злочинний механізм крадіжки зерна: Росія підмінює документи просто в морі, ще до того як судно досягає порту призначення.
Тим часом раніше між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через крадене зерно - до порту Хайфа зайшли два судна з вантажем, вивезеним з окупованих українських територій.