Купил - будешь отвечать: как Украина бьет по "зерновому флоту" России
Украина давит на покупателей ворованного зерна сразу с трех сторон и предупреждает об ответственности за его покупку.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе".
Детали механизма противодействия раскрыл уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Украина действует сразу в трех направлениях, пояснил Власюк:
- дипломатическое - переговоры со странами-импортерами;
- санкционное - внесение в международные списки;
- правовое - передача конкретных данных о судах, маршрутах и происхождении грузов.
Как добавляют в МИД, также речь идет о запуске процедур лишения судов права плавать под флагами иностранных государств.
Кроме того, это аннулирование страховых полисов ведущими международными клубами взаимного страхования.
Купил - будешь отвечать
"Украина предостерегает третьи стороны, что приобретение продукции, маркированной как российская, но фактически изъятой на оккупированных территориях, будет рассматриваться как соучастие в хищении государственного имущества и финансировании вооруженной агрессии", - говорят в МИД, отвечая на запрос издания.
Это, в свою очередь, влечет за собой долгосрочные правовые последствия и внесение в международные санкционные списки.
Параллельно Киев системно поднимает вопрос похищенного украинского зерна в ходе заседаний руководящих органов Международной морской организации. Сейчас Украина призывает союзников возбудить уголовные производства против всех причастных к эксплуатации судов "теневого флота" РФ.
Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, что в Офисе президента раскрыли преступный механизм кражи зерна: Россия подменяет документы прямо в море, еще до того как судно достигает порта назначения.
Тем временем ранее между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за ворованного зерна - в порт Хайфа зашли два судна с грузом, вывезенным с оккупированных украинских территорий.