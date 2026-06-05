Купити чи знімати: в яких містах України платіж за "єОселю" вже дешевший за оренду

У багатьох містах України щомісячний платіж за програмою пільгового кредитування "єОселя" вже зрівнявся з вартістю оренди житла або навіть став нижчим. Найбільш помітно це у західних регіонах, тоді як у прифронтових містах оренда залишається значно дешевшою через нижчий попит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
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Аналітики порівняли медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир в обласних центрах із орієнтовними щомісячними платежами за програмою "єОселя" під 7% річних.
З'ясувалося, що в низці міст щомісячний внесок за іпотекою вже нижчий за орендну плату.
Так, у Львові орієнтовний платіж за "єОселею" становить 17,1 тис. гривень на місяць, тоді як оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 19,4 тис. гривень.
Схожа ситуація в Івано-Франківську, де щомісячний платіж складає близько 14,7 тис. гривень, а оренда - 17,2 тис. гривень.
У Луцьку за кредитом доведеться сплачувати орієнтовно 14 тис. гривень на місяць, тоді як оренда коштує близько 15 тис. гривень.
Найбільша різниця зафіксована на Закарпатті. В Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає майже 22 тис. гривень на місяць, тоді як платіж за "єОселею" становить близько 15,7 тис. гривень.
У більшості українських міст оренда поки що обходиться дешевше за виплати за пільговою іпотекою.
У Києві щомісячний платіж за програмою становить близько 18,3 тис. гривень, тоді як оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 16 тис. гривень.
У Вінниці платіж за кредитом сягає 15,1 тис. гривень проти 13,5 тис. гривень за оренду, у Тернополі - 14,8 тис. гривень проти 13,2 тис. гривень, у Рівному - 14,3 тис. гривень проти майже 12 тис. гривень.
В Одесі різниця ще відчутніша: орієнтовний платіж за "єОселею" становить 12,9 тис. гривень на місяць, тоді як орендувати квартиру можна за 10 тис. гривень.
Найсуттєвіша різниця між орендою та платежами за програмою спостерігається в регіонах, наближених до зони бойових дій.
У Харкові однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 6,5 тис. гривень на місяць, тоді як платіж за "єОселею" становить 10,6 тис. гривень.
У Сумах оренда коштує 6,8 тис. гривень, а виплата за кредитом - 11,5 тис. гривень. У Миколаєві ці показники становлять 6,2 тис. гривень і 11,1 тис. гривень відповідно, а в Чернігові - 7,5 тис. гривень і 13 тис. гривень.
У Запоріжжі оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 7 тис. гривень, тоді як платіж за програмою становить майже 9,8 тис. гривень.
Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою зафіксовано в Чернівецькій області - 19,65 тис. гривень.
Для порівняння, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Чернівцях становить близько 13,2 тис. гривень на місяць.
За даними аналітиків, у більшості регіонів витрати на виплату власного житла вже є співставними з орендою або перевищують її лише на 10-20%.
Тому за наявності коштів на перший внесок купівля квартири за програмою "єОселя" може виявитися вигіднішою у довгостроковій перспективі, особливо в регіонах із високим попитом на оренду житла та стабільною безпековою ситуацією.
За основу розрахунків взято медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за квітень 2026 року та орієнтовні платежі за програмою "єОселя" під 7% річних на максимальний термін кредитування - 20 років.
Раніше РБК-Україна розповідало про нові правила програми "єОселя", які обмежують площу житла, що можна придбати за пільговою іпотекою. Відтепер для сімей із однієї-двох осіб діють базові ліміти площі, а для більших родин вони збільшуються на 21 кв. м на кожного члена сім'ї.
Також ми писали про умови програми "єОселя" для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Для чинних військових і мобілізованих доступна іпотека під 3% річних, а для ветеранів, учасників бойових дій і сімей загиблих захисників - під 7%.