Купити чи знімати: в яких містах України платіж за "єОселю" вже дешевший за оренду

Головне: Зміна тренду: У кількох західних містах України щомісячний внесок за пільговою іпотекою "єОселя" став вигіднішим і дешевшим за довгострокову оренду однокімнатної квартири.

У кількох західних містах України щомісячний внесок за пільговою іпотекою "єОселя" став вигіднішим і дешевшим за довгострокову оренду однокімнатної квартири. Де іпотека дешевша: Найбільша різниця зафіксована в Ужгороді. Також купівля вигідніша у Львові, Івано-Франківську та Луцьку.

Найбільша різниця зафіксована в Ужгороді. Також купівля вигідніша у Львові, Івано-Франківську та Луцьку. Де оренда тримає позиції: У Києві, Вінниці, Тернополі, Рівному та Одесі оренда квартири все ще коштує менше, ніж орієнтовний платіж за кредитом.

У Києві, Вінниці, Тернополі, Рівному та Одесі оренда квартири все ще коштує менше, ніж орієнтовний платіж за кредитом. Прірва у прифронтових містах: Через низький попит оренда в наближених до зони бойових дій регіонах значно дешевша за іпотеку.

Через низький попит оренда в наближених до зони бойових дій регіонах значно дешевша за іпотеку. Найдорожчий кредит: Найвищі щомісячні виплати за програмою зафіксовано в Чернівецькій області.

Найвищі щомісячні виплати за програмою зафіксовано в Чернівецькій області. Висновок аналітиків: У більшості регіонів іпотечний платіж перевищує оренду лише на 10-20%.

Де купувати квартиру вигідніше, ніж орендувати

Аналітики порівняли медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир в обласних центрах із орієнтовними щомісячними платежами за програмою "єОселя" під 7% річних.

З'ясувалося, що в низці міст щомісячний внесок за іпотекою вже нижчий за орендну плату.

Так, у Львові орієнтовний платіж за "єОселею" становить 17,1 тис. гривень на місяць, тоді як оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 19,4 тис. гривень.

Схожа ситуація в Івано-Франківську, де щомісячний платіж складає близько 14,7 тис. гривень, а оренда - 17,2 тис. гривень.

У Луцьку за кредитом доведеться сплачувати орієнтовно 14 тис. гривень на місяць, тоді як оренда коштує близько 15 тис. гривень.

Найбільша різниця зафіксована на Закарпатті. В Ужгороді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає майже 22 тис. гривень на місяць, тоді як платіж за "єОселею" становить близько 15,7 тис. гривень.

Де оренда все ще дешевша

У більшості українських міст оренда поки що обходиться дешевше за виплати за пільговою іпотекою.

У Києві щомісячний платіж за програмою становить близько 18,3 тис. гривень, тоді як оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 16 тис. гривень.

У Вінниці платіж за кредитом сягає 15,1 тис. гривень проти 13,5 тис. гривень за оренду, у Тернополі - 14,8 тис. гривень проти 13,2 тис. гривень, у Рівному - 14,3 тис. гривень проти майже 12 тис. гривень.

В Одесі різниця ще відчутніша: орієнтовний платіж за "єОселею" становить 12,9 тис. гривень на місяць, тоді як орендувати квартиру можна за 10 тис. гривень.

Найбільший розрив - у прифронтових містах

Найсуттєвіша різниця між орендою та платежами за програмою спостерігається в регіонах, наближених до зони бойових дій.

У Харкові однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 6,5 тис. гривень на місяць, тоді як платіж за "єОселею" становить 10,6 тис. гривень.

У Сумах оренда коштує 6,8 тис. гривень, а виплата за кредитом - 11,5 тис. гривень. У Миколаєві ці показники становлять 6,2 тис. гривень і 11,1 тис. гривень відповідно, а в Чернігові - 7,5 тис. гривень і 13 тис. гривень.

У Запоріжжі оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 7 тис. гривень, тоді як платіж за програмою становить майже 9,8 тис. гривень.

Де найдорожча "єОселя"

Найвищий орієнтовний щомісячний платіж за програмою зафіксовано в Чернівецькій області - 19,65 тис. гривень.

Для порівняння, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Чернівцях становить близько 13,2 тис. гривень на місяць.

Що це означає для українців

За даними аналітиків, у більшості регіонів витрати на виплату власного житла вже є співставними з орендою або перевищують її лише на 10-20%.

Тому за наявності коштів на перший внесок купівля квартири за програмою "єОселя" може виявитися вигіднішою у довгостроковій перспективі, особливо в регіонах із високим попитом на оренду житла та стабільною безпековою ситуацією.

За основу розрахунків взято медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за квітень 2026 року та орієнтовні платежі за програмою "єОселя" під 7% річних на максимальний термін кредитування - 20 років.