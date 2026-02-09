Мінус "зайві" квадрати: "єОселя" радикально змінила правила кредитування

З 9 лютого в Україні починають діяти нові обмеження щодо площі житла, яке можна придбати за іпотечною програмою "єОселя". Допустимий "запас" площі тепер залежатиме від віку нерухомості.

Головне:

Квартири: Базовий ліміт - 52,5 кв. м на сім'ю з 1-2 осіб (+21 кв. м на кожного наступного члена), але максимум 115,5 кв м .

Базовий ліміт - на сім'ю з 1-2 осіб (+21 кв. м на кожного наступного члена), але максимум . Будинки: Базовий ліміт - 62,5 кв. м на 1-2 осіб (+21 кв. м на кожного наступного), але максимум 125,5 кв. м .

Базовий ліміт - на 1-2 осіб (+21 кв. м на кожного наступного), але максимум . Віковий ценз: Для житла до 3 років допускається перевищення площі на 10% . Для старішої нерухомості - жодних відхилень від норми.

Для житла до 3 років допускається перевищення площі на . Для старішої нерухомості - жодних відхилень від норми. Оплата понад норму: Якщо площа чи вартість перевищують ліміти, різницю позичальник має сплатити самостійно як частину першого внеску.

Нормативи площі: детальний розрахунок

Нові правила "єОселі" чітко розмежовують можливості для різних типів родин. Якщо сім'я складається з трьох осіб, гранична площа квартири розраховуватиметься як 52,5 + 21 = 73,5 кв. м. Однак не більше не більше 115,5 кв.м, для будинків максимум становить 125,5 кв. м.

Раніше правила були лояльнішими: ліміт у 52,5 кв. м стосувався лише однієї людини, а на кожного наступного члена родини додавали ще 21 кв. м. Це дозволяло, наприклад, парі претендувати на програму, навіть маючи житло площею 73,5 кв. м.

Тепер умови стали жорсткішими: відсьогодні сім'я з двох осіб може розраховувати на пільгову іпотеку лише в тому разі, якщо площа їхньої поточної нерухомості не перевищує 52,5 м².

Важливе уточнення щодо "молодого" житла

Уряд залишив невелике "вікно" для тих, хто обирає новобудови або об'єкти, зведені нещодавно. Якщо будинку чи ЖК менше ніж 3 роки, банк може погодити кредит на об'єкт, площа якого на 10% більша за нормативну.

Проте для вторинного ринку, де вік будівлі перевищує 3 роки, ці правила стають максимально жорсткими: жодного зайвого метра за рахунок пільгового кредиту.

Чому це важливо

Зміни фактично відсікають можливість купівлі надто просторого житла через державну програму, фокусуючи ресурс на соціально необхідних площах. Покупцям, які націлені на "зайві" метри, тепер доведеться готувати значно більший початковий внесок.