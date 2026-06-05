Купить или снимать: в каких городах Украины платеж за "єОселю" уже дешевле аренды

Главное: Изменение тренда: В нескольких западных городах Украины ежемесячный взнос по льготной ипотеке "єОселя" стал выгоднее и дешевле долгосрочной аренды однокомнатной квартиры.

В нескольких западных городах Украины ежемесячный взнос по льготной ипотеке "єОселя" стал выгоднее и дешевле долгосрочной аренды однокомнатной квартиры. Где ипотека дешевле: Наибольшая разница зафиксирована в Ужгороде. Также покупка выгоднее во Львове, Ивано-Франковске и Луцке.

Наибольшая разница зафиксирована в Ужгороде. Также покупка выгоднее во Львове, Ивано-Франковске и Луцке. Где аренда держит позиции: В Киеве, Виннице, Тернополе, Ровно и Одессе аренда квартиры все еще стоит меньше, чем ориентировочный платеж по кредиту.

В Киеве, Виннице, Тернополе, Ровно и Одессе аренда квартиры все еще стоит меньше, чем ориентировочный платеж по кредиту. Пропасть в прифронтовых городах: Из-за низкого спроса аренда в приближенных к зоне боевых действий регионах значительно дешевле ипотеки.

Из-за низкого спроса аренда в приближенных к зоне боевых действий регионах значительно дешевле ипотеки. Самый дорогой кредит: Самые высокие ежемесячные выплаты по программе зафиксированы в Черновицкой области.

Самые высокие ежемесячные выплаты по программе зафиксированы в Черновицкой области. Вывод аналитиков: В большинстве регионов ипотечный платеж превышает аренду лишь на 10-20%.

Где покупать квартиру выгоднее, чем арендовать

Аналитики сравнили медианную стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в областных центрах с ориентировочными ежемесячными платежами по программе "єОселя" под 7% годовых.

Выяснилось, что в ряде городов ежемесячный взнос по ипотеке уже ниже арендной платы.

Так, во Львове ориентировочный платеж по "єОселя" составляет 17,1 тыс. гривен в месяц, тогда как аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 19,4 тыс. гривен.

Похожая ситуация в Ивано-Франковске, где ежемесячный платеж составляет около 14,7 тыс. гривен, а аренда - 17,2 тыс. гривен.

В Луцке по кредиту придется платить ориентировочно 14 тыс. гривен в месяц, тогда как аренда стоит около 15 тыс. гривен.

Наибольшая разница зафиксирована на Закарпатье. В Ужгороде медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает почти 22 тыс. гривен в месяц, тогда как платеж по "єОселе" составляет около 15,7 тыс. гривен.

Где аренда все еще дешевле

В большинстве украинских городов аренда пока обходится дешевле выплат по льготной ипотеке.

В Киеве ежемесячный платеж по программе составляет около 18,3 тыс. гривен, тогда как аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16 тыс. гривен.

В Виннице платеж по кредиту достигает 15,1 тыс. гривен против 13,5 тыс. гривен за аренду, в Тернополе - 14,8 тыс. гривен против 13,2 тыс. гривен, в Ровно - 14,3 тыс. гривен против почти 12 тыс. гривен.

В Одессе разница еще ощутимее: ориентировочный платеж по "єОселе" составляет 12,9 тыс. гривен в месяц, тогда как арендовать квартиру можно за 10 тыс. гривен.

Наибольший разрыв - в прифронтовых городах

Самая существенная разница между арендой и платежами по программе наблюдается в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

В Харькове однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 6,5 тыс. гривен в месяц, тогда как платеж по "єОселе" составляет 10,6 тыс. гривен.

В Сумах аренда стоит 6,8 тыс. гривен, а выплата по кредиту - 11,5 тыс. гривен. В Николаеве эти показатели составляют 6,2 тыс. гривен и 11,1 тыс. гривен соответственно, а в Чернигове - 7,5 тыс. гривен и 13 тыс. гривен.

В Запорожье аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 7 тыс. гривен, тогда как платеж по программе составляет почти 9,8 тыс. гривен.

Где самая дорогая "єОселя"

Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе зафиксирован в Черновицкой области - 19,65 тыс. гривен.

Для сравнения, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Черновцах составляет около 13,2 тыс. гривен в месяц.

Что это означает для украинцев

По данным аналитиков, в большинстве регионов расходы на выплату собственного жилья уже сопоставимы с арендой или превышают ее лишь на 10-20%.

Поэтому при наличии средств на первый взнос покупка квартиры по программе "єОселя" может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе, особенно в регионах с высоким спросом на аренду жилья и стабильной ситуацией с безопасностью.

За основу расчетов взяты медианные цены на аренду однокомнатных квартир за апрель 2026 года и ориентировочные платежи по программе "єОселя" под 7% годовых на максимальный срок кредитования - 20 лет.