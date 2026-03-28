Купили квартиру на "вторинці"? Що треба терміново зробити, щоб не залишитися без світла

Після купівлі житла українцям потрібно не лише оформити право власності, а й переукласти договори на електроенергію. Інакше є ризик залишитися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Фахівці нагадують, що після купівлі житла на вторинному ринку потрібно переоформити на нового власника договори:
Ці договори укладаються окремо - з оператором системи розподілу та з постачальником.
Якщо цього не зробити, новий власник може несподівано залишитися без електроенергії. Наприклад, попередній власник може розірвати договір на постачання і не повідомити про це. У такому випадку постачальник надсилає заявку на відключення, адже бездоговірне споживання електроенергії є незаконним.
Щоб уникнути таких ситуацій, у ДТЕК радять одразу оформити нові договори через сервіс "єдине вікно".
Він дозволяє одночасно подати заявки на обидва договори без відвідування офісів.
Для цього потрібно:
Якщо власник не має можливості самостійно займатися оформленням, це може зробити довірена особа за наявності нотаріально завіреного доручення.
У компанії додають, що всі етапи оформлення можна відстежувати в особистому онлайн-кабінеті. Після завершення процедури користувач отримає повідомлення на електронну пошту.
