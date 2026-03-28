Купили квартиру на "вторинці"? Що треба терміново зробити, щоб не залишитися без світла

06:40 28.03.2026 Сб
2 хв
Українці можуть дистанційно переоформити договори
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Після купівлі квартири важливо переоформити договори на електроенергію (Getty Images)

Після купівлі житла українцям потрібно не лише оформити право власності, а й переукласти договори на електроенергію. Інакше є ризик залишитися без світла.

Чому це обов’язково

Фахівці нагадують, що після купівлі житла на вторинному ринку потрібно переоформити на нового власника договори:

  • на розподіл електроенергії;
  • на постачання електроенергії.

Ці договори укладаються окремо - з оператором системи розподілу та з постачальником.

Якщо цього не зробити, новий власник може несподівано залишитися без електроенергії. Наприклад, попередній власник може розірвати договір на постачання і не повідомити про це. У такому випадку постачальник надсилає заявку на відключення, адже бездоговірне споживання електроенергії є незаконним.

Як оформити договори онлайн

Щоб уникнути таких ситуацій, у ДТЕК радять одразу оформити нові договори через сервіс "єдине вікно".

Він дозволяє одночасно подати заявки на обидва договори без відвідування офісів.

Для цього потрібно:

  • перейти у розділ "Укласти договір" на сайті,
  • заповнити коротку анкету про житло,
  • завантажити необхідні документи,
  • обрати постачальника зі списку,
  • вказати персональні дані.

Якщо власник не має можливості самостійно займатися оформленням, це може зробити довірена особа за наявності нотаріально завіреного доручення.

У компанії додають, що всі етапи оформлення можна відстежувати в особистому онлайн-кабінеті. Після завершення процедури користувач отримає повідомлення на електронну пошту.

Раніше РБК-Україна розповідало про програму "СвітлоДім", яка компенсує витрати на встановлення автономних джерел енергії для багатоквартирних будинків, щоб забезпечити світло, воду та ліфти під час відключень.

Також ми писали, що в Україні спростили встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Тепер для монтажу не потрібні складні дозволи чи реєстрації - достатньо технічного обстеження, що має пришвидшити розвиток автономної енергетики.

