Купили квартиру на "вторичке"? Что надо срочно сделать, чтобы не остаться без света

06:40 28.03.2026 Сб
2 мин
Украинцы могут дистанционно переоформить договоры
aimg Татьяна Веремеева
Фото: После покупки квартиры важно переоформить договоры на электроэнергию (Getty Images)

После покупки жилья украинцам нужно не только оформить право собственности, но и перезаключить договоры на электроэнергию. Иначе есть риск остаться без света.

Почему это обязательно

Специалисты напоминают, что после покупки жилья на вторичном рынке нужно переоформить на нового владельца договоры:

  • на распределение электроэнергии;
  • на поставку электроэнергии.

Эти договоры заключаются отдельно - с оператором системы распределения и с поставщиком.

Если этого не сделать, новый владелец может неожиданно остаться без электроэнергии. Например, предыдущий владелец может расторгнуть договор на поставку и не сообщить об этом. В таком случае поставщик направляет заявку на отключение, ведь бездоговорное потребление электроэнергии является незаконным.

Как оформить договоры онлайн

Чтобы избежать таких ситуаций, в ДТЭК советуют сразу оформить новые договоры через сервис "единое окно".

Он позволяет одновременно подать заявки на оба договора без посещения офисов.

Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Заключить договор" на сайте,
  • заполнить короткую анкету о жилье,
  • загрузить необходимые документы,
  • выбрать поставщика из списка,
  • указать персональные данные.

Если владелец не имеет возможности самостоятельно заниматься оформлением, это может сделать доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

В компании добавляют, что все этапы оформления можно отслеживать в личном онлайн-кабинете. После завершения процедуры пользователь получит уведомление на электронную почту.

Ранее РБК-Украина рассказывало о программе "СвітлоДім", которая компенсирует расходы на установку автономных источников энергии для многоквартирных домов, чтобы обеспечить свет, воду и лифты во время отключений.

Также мы писали, что в Украине упростили установку солнечных электростанций на зданиях. Теперь для монтажа не нужны сложные разрешения или регистрации - достаточно технического обследования, что должно ускорить развитие автономной энергетики.

