Купили квартиру на "вторичке"? Что надо срочно сделать, чтобы не остаться без света

После покупки жилья украинцам нужно не только оформить право собственности, но и перезаключить договоры на электроэнергию. Иначе есть риск остаться без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Специалисты напоминают, что после покупки жилья на вторичном рынке нужно переоформить на нового владельца договоры:
Эти договоры заключаются отдельно - с оператором системы распределения и с поставщиком.
Если этого не сделать, новый владелец может неожиданно остаться без электроэнергии. Например, предыдущий владелец может расторгнуть договор на поставку и не сообщить об этом. В таком случае поставщик направляет заявку на отключение, ведь бездоговорное потребление электроэнергии является незаконным.
Чтобы избежать таких ситуаций, в ДТЭК советуют сразу оформить новые договоры через сервис "единое окно".
Он позволяет одновременно подать заявки на оба договора без посещения офисов.
Для этого нужно:
Если владелец не имеет возможности самостоятельно заниматься оформлением, это может сделать доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.
В компании добавляют, что все этапы оформления можно отслеживать в личном онлайн-кабинете. После завершения процедуры пользователь получит уведомление на электронную почту.
Ранее РБК-Украина рассказывало о программе "СвітлоДім", которая компенсирует расходы на установку автономных источников энергии для многоквартирных домов, чтобы обеспечить свет, воду и лифты во время отключений.
Также мы писали, что в Украине упростили установку солнечных электростанций на зданиях. Теперь для монтажа не нужны сложные разрешения или регистрации - достаточно технического обследования, что должно ускорить развитие автономной энергетики.