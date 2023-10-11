Купальний сезон в Одесі завершується, - ОВА

"Температура води у морі поступово знижується до 18 градусів. А це означає, що купальний сезон завершується", - констатував він.

Голова ОВА висловив наію, що наступний купальний сезон буде відкритий вчасно, "а не лише на оксамитовий період".

"Я дякую жителям Одеси і області, а також гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах. Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу. Передусім дякуємо нашим військовим за цю можливість!" - додав Кіпер.

Курортний сезон в Україні

Цього року курортний сезон в Одесі розпочався у середині серпня. Було визначено відразу шість зон для купання. Окрім безпекового аспекту, серйозно ускладнив ситуацію підрив Каховської ГЕС. Так, фахівці виявили збудники інфекційних хвороб. Жителям Одеської області рекомендували не купитися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу.

Нагадаємо, в Миколаєві та області цього року пляжного сезону не було. Зокрема, відвідування моря було під забороною. Щоправда, у річках та лиманах купатися все ж таки дозволили.