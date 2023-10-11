Купальный сезон в Одессе завершается, - ОВА

"Температура воды у моря постепенно снижается до 18 градусов. А это значит, что купальный сезон завершается", - констатировал он.

Глава ОВА выразив надежду, что следующий купальный сезон будет открыт вовремя, "а не только на бархатный период".

"Я благодарю жителей Одессы и области, а также гостей региона за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официальных пляжах. Коммунальным службам, спасателям и бизнесу за подготовку, бдительность и взаимопомощь. Прежде всего, благодарим наших военных за эту возможность! - добавил Кипер.

Курортный сезон в Украине

В этом году курортный сезон в Одессе начался в середине августа. Были определены сразу шесть зон для купания. Кроме аспекта безопасности, серьезно осложнил ситуацию подрыв Каховской ГЭС. Так, специалисты обнаружили возбудители инфекционных заболеваний. Жителям Одесской области рекомендовали не купиться в море, лимане и реках, а также не ловить рыбу.

Напомним, в Николаеве и области в этом году пляжного сезона не было. В частности, посещение моря было под запретом. Правда, в реках и лиманах купаться все же разрешили.