Купа безнадійних боргів загрожує другій за величиною економіці світу

Китай накопичив близько 300 млрд доларів проблемних споживчих кредитів, що може стати новим ударом для другої економіки світу. Зростання прострочених боргів посилює тиск на банки та ставить під загрозу спроби Пекіна відновити внутрішній попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китайська економіка ризикує зіткнутися з новими труднощами через стрімке зростання проблемної заборгованості населення. Обсяг "поганих" споживчих кредитів у країні оцінюється приблизно у 300 млрд доларів, що може стати серйозною перешкодою для економічного відновлення після тривалого спаду на ринку нерухомості.

Як зазначають аналітики, дедалі більше китайців стикаються з труднощами під час погашення кредитів на споживчі потреби, кредитних карток та інших позик. Через це банки змушені реструктуризувати борги, надавати відстрочки або переносити виплати, щоб уникнути різкого зростання офіційних показників проблемних кредитів.

Ситуація є особливо чутливою для Пекіна, оскільки влада останніми роками намагається переорієнтувати економіку з інвестицій та експорту на внутрішнє споживання. Однак слабкий ринок праці, криза у секторі нерухомості та падіння довіри домогосподарств змушують населення більше заощаджувати і менше витрачати.

Як зазначає Bloomberg, зростання боргового навантаження вже відображається на економічних показниках. У травні роздрібні продажі в Китаї вперше за понад три роки продемонстрували спад, що стало сигналом ослаблення споживчого попиту. Водночас інвестиції та кредитування також залишаються під тиском через затяжну кризу на ринку житла.

Щоб не допустити поглиблення проблем, китайська влада продовжила програму продажу проблемних кредитів спеціалізованим компаніям та виділяє кошти на підтримку банківської системи. Регулятори також дозволяють фінансовим установам активніше реструктуризувати борги позичальників.

Втім, експерти попереджають, що такі заходи лише виграють час. Якщо споживча активність не відновиться, а доходи населення не почнуть зростати швидше, проблемні борги можуть перетворитися на довгостроковий фактор, який стримуватиме економічне зростання Китаю протягом наступних років.

Що передувало

Китайська економіка вже кілька років потерпає від наслідків кризи на ринку нерухомості, яка почалася після проблем найбільших забудовників країни. Падіння цін на житло та скорочення інвестицій негативно вплинули на добробут домогосподарств і споживчі настрої.

На цьому тлі Пекін намагається стимулювати внутрішній попит за допомогою субсидій та програм підтримки споживання, однак результати поки що залишаються обмеженими.