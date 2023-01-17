Економіка Китаю показала найгірший результат майже за півстоліття

Економічне зростання Китаю у 2022 році сповільнилося до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття, оскільки четвертий квартал сильно постраждав від жорстких обмежень, пов'язаних із COVID, та спаду на ринку нерухомості.

У 2022 році ВВП збільшився на 3,0%, що сильно відстає від офіційної мети "близько 5,5%" і різко сповільнився порівняно зі зростанням на 8,4% зростання у 2021 році. Якщо виключити зростання на 2,2% після першого удару COVID у 2020 році, це найгірший показник із 1976 року, останнього року десятирічної "культурної революції", яка зруйнувала економіку.

Квартальне зростання та деякі грудневі показники, такі як роздрібні продажі, перевершили ринкові очікування, але аналітики відзначили, що загальний економічний імпульс у Китаї залишається слабким, і наголосили на проблемах, що стоять перед Пекіном після того, як минулого місяця він різко скасував свою політику "нульового" COVID".

ВВП Китаю зріс на 2,9% у жовтні-грудні, порівняно з минулим роком, показали дані Національного бюро статистики (НБС). Це повільніше, ніж зростання на 3,9% у третьому кварталі.

Раптове ослаблення Пекіном суворих антивірусних заходів підвищило очікування економічного відродження цього року, але також призвело до різкого зростання випадків захворювання на COVID, що, на думку економістів, може загальмувати зростання в короткостроковій перспективі. Спад на ринку нерухомості та слабкий світовий попит також означають, що відновлення зростання значною мірою залежатиме від споживачів.

Сильний підйом у Китаї може пом'якшити очікувану глобальну рецесію, але він також може викликати нові інфляційні проблеми у всьому світі якраз у той момент, коли політики починають справлятися з рекордним стрибком цін.