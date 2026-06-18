Гора безнадежных долгов угрожает второй по величине экономике мира
Китай накопил около 300 млрд долларов проблемных потребительских кредитов, что может стать новым ударом для второй экономики мира. Рост просроченной задолженности усиливает давление на банки и ставит под угрозу попытки Пекина восстановить внутренний спрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Китайская экономика рискует столкнуться с новыми трудностями из-за стремительного роста проблемной задолженности населения. Объем "плохих" потребительских кредитов в стране оценивается примерно в 300 млрд долларов, что может стать серьезным препятствием для экономического восстановления после длительного спада на рынке недвижимости.
Как отмечают аналитики, все больше китайцев сталкиваются с трудностями при погашении кредитов на потребительские нужды, кредитных карт и других займов. Из-за этого банки вынуждены реструктуризировать долги, предоставлять отсрочки или переносить выплаты, чтобы избежать резкого роста официальных показателей проблемных кредитов.
Ситуация является особенно чувствительной для Пекина, поскольку власти в последние годы пытаются переориентировать экономику с инвестиций и экспорта на внутреннее потребление. Однако слабый рынок труда, кризис в секторе недвижимости и падение доверия домохозяйств заставляют население больше экономить и меньше тратить.
Как отмечает Bloomberg, рост долговой нагрузки уже сказывается на экономических показателях. В мае розничные продажи в Китае впервые за более чем три года продемонстрировали спад, что стало сигналом ослабления потребительского спроса. В то же время инвестиции и кредитование также остаются под давлением из-за затяжного кризиса на рынке жилья.
Чтобы не допустить усугубления проблем, китайские власти продлили программу продажи проблемных кредитов специализированным компаниям и выделяют средства на поддержку банковской системы. Регуляторы также позволяют финансовым учреждениям активнее реструктуризировать долги заемщиков.
Впрочем, эксперты предупреждают, что такие меры лишь выигрывают время. Если потребительская активность не восстановится, а доходы населения не начнут расти быстрее, проблемные долги могут превратиться в долгосрочный фактор, который будет сдерживать экономический рост Китая в течение следующих лет.
Что предшествовало
Китайская экономика уже несколько лет страдает от последствий кризиса на рынке недвижимости, начавшегося после проблем крупнейших застройщиков страны. Падение цен на жилье и сокращение инвестиций негативно повлияли на благосостояние домохозяйств и потребительские настроения.
На этом фоне Пекин пытается стимулировать внутренний спрос с помощью субсидий и программ поддержки потребления, однако результаты пока остаются ограниченными.
Несмотря на экономические показатели, прибыль промышленных компаний КНР впервые за более чем два года достигла рекордных значений.
Напомним, экономический рост Китая в 2022 году замедлился до одного из худших показателей почти за полвека, на что повлияли пандемия COVID-19 и спад на рынке недвижимости.