Китайська промисловість показала рекордний стрибок: озвучені причини

Прибутки промислових компаній Китаю показали рекордний зріст за понад два роки. Це стало можливим завдяки попиту на товари, пов'язані зі штучним інтелектом, та стрибку цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, прибутки промислових компаній КНР у квітні зросли на 24,7% порівняно з минулим роком, прискорившись зі стрибка на 15,8% у попередньому місяці, згідно з даними, опублікованими в середу Національним бюро статистики. За перші чотири місяці вони зросли більш ніж на 18%.

Повідомляється, що аналітики Bloomberg Economics очікували зростання приблизно на 19% у річному обчисленні у квітні.

"Відновлення цін на промислову продукцію призвело до швидшого зростання прибутків серед промислових компаній, причому нові сектори, такі як обладнання та високотехнологічне виробництво, очолили їх", - сказав Юй Вейнін, статистик NBS, у заяві, що супроводжує реліз.

Позитивна економічна статистика відповідно вплинула і на курс. Юань продовжив зростання, торгуючись на офшорному ринку на рівні 6,7816 відносно долара після публікації даних. При цьому дохідність 10-річних державних облігацій Китаю залишилася стабільною на рівні 1,74%.

Причини зросту прибутковості

Якпище Bloomberg, глобальна енергетична криза, спричинена війною в Ірані, підняла інфляцію на заводах у квітні до найвищого рівня з липня 2022 року, покращивши прибутки виробників, таких як нафтогазові компанії.

Крім того, бурхливі інвестиції у штучний інтелект призвели до зростання попиту на китайську електроніку, від чіпів до друкованих плат.

Але мало хто з економістів бачить сильне зростання споживчої інфляції через слабкі витрати домогосподарств та приватні інвестиції, навіть попри те, що Китай має вийти з дефляції в масштабах усієї економіки цього кварталу.

Це означає, що заводи, орієнтовані на споживачів, ймовірно, будуть мати труднощі з перекладанням вищих витрат на сировину на клієнтів, що призведе до скорочення прибутків, пише видання.

Відомо, що прибутки нафтогазової промисловості Китаю зросли на 8% за перші чотири місяці 2026 року порівняно з минулим роком, змінившись зі зниження на 19% за весь 2025 рік.

Інші виробники сировини, які залежать від нафти, також отримали вигоду від вищих цін. Наприклад, хімічний сектор мав прибуток, який зріс на понад 70% за перші чотири місяці цього року.

Електронна промисловість, підтримана вищим попитом на штучний інтелект та зростанням цін на чіпи, за перші чотири місяці показала зростання прибутків на 108%. За даними NBS, вона забезпечила майже половину загального зростання промислового прибутку за цей період.

В результаті буму чіпів прибутки виробників спеціалізованих електронних матеріалів та оптичних волокон зросли на понад 600% та 340% відповідно, згідно з даними статистичної служби.

Кольорові метали, такі як алюміній та мідь, також зазнали більшого попиту завдяки глобальному розвитку штучного інтелекту, що призвело до зростання прибутків компаній, які обробляють такі метали.

На противагу цьому, низка секторів нижчої ланки постраждала від двозначного зниження прибутків, яке лише погіршується. Виробники меблів за перші чотири місяці зазнали падіння своїх прибутків на 54%, прискорившись порівняно з падінням на 45 у першому кварталі. Текстильні та швейні компанії зафіксували 14% зниження прибутків за перші чотири місяці.

"Роки слабкого попиту та надмірної пропозиції призвели до жорсткої цінової конкуренції між китайськими промисловими фірмами, що призвело до зниження їхньої рентабельності до 5,3% на кінець минулого року, що є найнижчим показником за даними з 2014 року. Їхні прибутки падали або стагнували протягом чотирьох років поспіль, перш ніж різко відновитися з початку цього року", - підсумували аналітики Bloomberg.