На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

За повідомленням ОСУВ, російські окупанти облаштували прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом. Однак довго ховатися не вдалося - бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію.

"Завдяки вміло проведеній "ревізії" точним ударом FPV-дрона наші пілоти знищили склад боєприпасів загарбників. В результаті влучного удару - вибухало гарно, довго і багато", - розповіли в угрупованні військ.

Вмілу роботу українських операторів дронів показала 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Успіхи українських воїнів

Окрім того, ЗСУ продовжують знищувати техніку та озброєння окупантів на Краматорському напрямку, де оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують успішно уражати ворожі позиції та техніку.

Протягом тижня бійці знищили три танки, гармату, військову вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Також у повітрі було знешкоджено ворожий квадрокоптер Mavic.

Також учора, 25 лютого, стало відомо, що Збройні сили України на Донеччині знищили ворожі укриття. Вони зупинили спроби окупантів провести штурмові дії. Артилеристи бригади "Помста" успішно завдали удару по ворожому укриттю, знищивши його та значно ослабивши позиції противника.