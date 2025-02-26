На Краматорському напрямку ЗСУ знищили три танки та вантажівку з боєкомплектом окупантів
ЗСУ продовжують знищувати техніку та озброєння окупантів на Краматорському напрямку. Протягом тижня ударні дрони ліквідували три танки та військову вантажівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Краматорському напрямку оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують успішно уражати ворожі позиції та техніку.
Протягом тижня бійці знищили три танки, гармату, військову вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Також у повітрі було знешкоджено ворожий квадрокоптер Mavic.
Оператори ударних БПЛА ведуть безперервний контроль над позиціями противника, завдаючи точкових ударів по будь-якій ворожій цілі, що з’являється у полі зору.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що за минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав 92 авіаудари, скинув 128 керованих авіабомб та здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 із реактивних систем залпового вогню.
Також зафіксовано застосування 3439 дронів-камікадзе. На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку в районі Часового Яру.