На Краматорському напрямку ЗСУ знищили три танки та вантажівку з боєкомплектом окупантів

ЗСУ продовжують знищувати техніку та озброєння окупантів на Краматорському напрямку. Протягом тижня ударні дрони ліквідували три танки та військову вантажівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Краматорському напрямку оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують успішно уражати ворожі позиції та техніку.

Протягом тижня бійці знищили три танки, гармату, військову вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Також у повітрі було знешкоджено ворожий квадрокоптер Mavic.

Оператори ударних БПЛА ведуть безперервний контроль над позиціями противника, завдаючи точкових ударів по будь-якій ворожій цілі, що з’являється у полі зору.