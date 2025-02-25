ЗСУ знищили укриття та зупинили штурм РФ у Донецькій області

Збройні сили України на Донеччині знищили ворожі укриття. Вони зупинили спроби окупантів провести штурмові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Донеччині артилеристи бригади "Помста" успішно завдали удару по ворожому укриттю, знищивши його та значно ослабивши позиції противника. За інформацією командування, прикордонники комендатури вогневої підтримки використали реактивну систему залпового вогню RAK-SA-12 для знищення ворожих укриттів та подавлення намірів окупантів здійснити штурмові дії. Цей успішний удар є важливим кроком у забезпеченні оборони східного напрямку та зниженні активності противника на лінії фронту.