На Купянском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов

По сообщению ОСУВ, российские оккупанты обустроили скрытый склад с боеприпасами, который наполняли боекомплектом. Однако долго прятаться не удалось - бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию.

"Благодаря умело проведенной "ревизии" точным ударом FPV-дрона наши пилоты уничтожили склад боеприпасов захватчиков. В результате точного удара - взрывалось красиво, долго и много", - рассказали в группировке войск.

Умелую работу украинских операторов дронов показала 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Успехи украинских воинов

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении, где операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.

Также вчера, 25 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины в Донецкой области уничтожили вражеские укрытия. Они остановили попытки оккупантов провести штурмовые действия. Артиллеристы бригады "Месть" успешно нанесли удар по вражескому укрытию, уничтожив его и значительно ослабив позиции противника.